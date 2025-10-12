Hulu llega a Disney+ en España: las series y estrenos más esperados de su nueva pestaña

Disney+ revoluciona el mundo del streaming con llegada de Hulu, una nueva pestaña que ofrece un contenido muy distinto a los cuentos de hadas y películas de animación de la empresa audiovisual de Walt Disney. Descubre la mano de LA RAZÓN los mejores contenidos de esta nueva habitación dentro de la gran casa de contenido en línea que es Disney+.

Mejores series y películas de Hulu

SERIES

'The Bear'

'Shogun'

'Los Simpson'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Hijos de la anarquía'

'Expediente X'

PELÍCULAS

'Pérdida'

'Cisne Negro'

'El menú'

'El club de la lucha'

'The Martian'

Saga Alien

'Enemigo Público'

'La favorita'

Y un largo etcétera más de grandes joyas audiovisuales dentro de Hulu, disponible ya en España de la mano de Disney+.

Así llego Hulu a la propiedad de Disney

Hulu nació en 2007 como una plataforma de streaming conjunta entre varias grandes productoras estadounidenses, pero su historia cambió radicalmente con la expansión de The Walt Disney Company. En 2019, tras la adquisición de 21st Century Fox, Disney pasó a controlar el 66% de las acciones de Hulu, mientras que Comcast, propietaria de NBCUniversal, conservó el 33% restante. Este movimiento convirtió a Hulu en un activo estratégico dentro del ecosistema de la compañía. Finalmente, en 2023, Disney completó la operación comprando la participación de Comcast por 8.600 millones de dólares, quedándose con el control absoluto de la plataforma. Desde entonces, la empresa ha reconvertido Hulu en su división de contenido más adulto dentro del universo Disney+, desarrollando un estilo propio a través de producciones de prestigio procedentes de sellos como FX o 20th Television. Esta estrategia llevó a Disney a reemplazar la marca Star en mercados internacionales, apostando por el nombre Hulu, mucho más reconocido globalmente. En España, la nueva pestaña de Hulu dentro de Disney+ actúa como un espacio unificado para series y películas provenientes de todos los estudios de la compañía, además de títulos adquiridos mediante acuerdos con terceros, como 'Mar afuera', fruto de la colaboración entre Disney y Atresmedia.