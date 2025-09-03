Joaquín Prat lidera las nuevas tardes de Telecinco con Jorge Javier Vázquez y Eugeni Alemany como escuderos de lujo

Mediaset acaba de confeccionar los tres mosqueteros que libraran la batalla vespertina de la televisión española. Joaquín Prataterriza en las tardes de Telecinco desde la sobremesa para acompañar con su nuevo magacín 'El Tiempo Justo' a Jorge Javier Vázquez y su 'Diario' y Eugeni Alemany, quien comanda a partir de las 20:00 el concurso 'Agárrate al sillón'. El próximo 8 de septiembre iniciará las nuevas aventuras de Prat en el primer tramo de la tarde en la pequeña pantalla y desde el medio especializado Poco Pasa TV, se ha desvelado la composición del programa y los planes del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral con su fichaje estrella de este curso 2025/2026, Lydia Lozano.

Todo lo que sabemos de 'El Tiempo Justo'

El nuevo magacín vespertino de Telecinco, 'El Tiempo Justo', presentado por Joaquín Prat, llega el próximo 8 de septiembre. El formato del programa se dividirá en dos partes principales. La mayor parte, que constituye dos tercios del contenido, se centrará en la actualidad, la política y los sucesos. En esta sección, Prat estará acompañado por María Ruiz.

La otra sección del programa estará dedicada a la prensa del corazón y los 'realities', con César Muñoz como copresentador junto a Prat. Para estos temas, el equipo de colaboradores será liderado por Antonio Rossi e incluirá a otros periodistas como María Eugenia Yagüe, Diego Reinares y Susana Jurado. Además, el programa contará con Marta López, Belén Ro y Alexia Rivas para comentar los 'realities'. El espacio también sumará a Gemma Camacho, Cristina Rusiñol y Pello Moriones, además de un equipo de reporteros con nombres como Andrea Herrero y Gonzalo Ferreño. Se espera, además, que Lydia Lozano se incorpore al equipo de forma regular, apareciendo en tres tardes de las cinco.