Leo Harlem se despide temporalmente de los escenarios con dos especiales en Movistar Plus+ este 24 de diciembre

Leo Harlem se baja temporalmente de los escenarios para tomarse un merecido descanso, y lo hace acompañado de Movistar Plus+, que le rinde homenaje con dos estrenos muy especiales el próximo 24 de diciembre. La plataforma presenta 'Hasta luego, Leo' y 'Ni tan mal', dos formatos diferentes que celebran el talento, la trayectoria y el carisma de uno de los humoristas más queridos de España.

Hasta luego, Leo: el gran show de despedida

El espectáculo 'Hasta luego, Leo', producido por Divertia Producciones y Etiqueta Negra, fue grabado en el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid y supone una auténtica fiesta del humor. En este especial, Leo Harlem revisa algunos de sus monólogos más míticos, aquellos que han marcado a toda una generación de espectadores. "Me voy a descansar, repasando todos esos monólogos que se me han ido ocurriendo en estos años y que parece han dejado mella en muchos de vosotros", afirma el humorista. El show promete risas, emoción y un repaso a los momentos más brillantes de su carrera antes de poner pausa a sus giras y a su faceta cinematográfica.

Ni tan mal: recuerdos, cariño y muchas risas

El segundo especial, 'Ni tan mal', ofrece un documental cargado de anécdotas, recuerdos y testimonios. Amigos, compañeros de profesión y referentes del humor participan aportando experiencias cercanas y sinceras sobre la trayectoria del cómico. El resultado es un programa entrañable que combina humor y emoción para retratar la esencia de un artista único.

Un descanso merecido… pero con fecha de vuelta

Aunque Leo Harlem se despide temporalmente de los escenarios, su presencia en la plataforma continuará: Movistar Plus+ ya ha confirmado nuevas entregas de 'Leo Talks' para 2026, por lo que los fans podrán seguir disfrutando de su estilo inconfundible. Los dos especiales llegarán a Movistar Plus+ el 24 de diciembre, convirtiéndose en una cita imprescindible para quienes quieran despedir el año con humor y celebrar la trayectoria de uno de los grandes del entretenimiento español.