Para mí, una de las mejores distopías zombis de este siglo, 'Guerra Mundial Z' con Brad Pitt como protagonista

Las distopías suelen ofrecernos escenarios tétricos para la sociedad humana y una epidemia zombi es un ingrediente perfecto para una verdadera antiutopía. Hace más de una década, Brad Pitt nos enseñaba a como sobrevivir ante una hecatombe zombi en la película 'Guerra Mundial Z', que se encuentra disponible en el catálogo de contenidos de Netflix, HBO y Movistar Plus+. Una cinta que vuelve a estar de nuevo en la palestra de actualidad, debido a los planes del nuevo CEO de Paramount, David Ellison, quien quiere realizar una secuela de la película dirigida en 2013 por Marc Foster.

"Uno de nuestros principales objetivos es restablecer Paramount como el destino número uno para los artistas y cineastas más talentosos del mundo", espetaba el nuevo CEO de Paramount que añadía que para ellos la tercera parte de 'Top Gun' es una realidad al igual que apostar por los grandes proyectos de la compañía como son 'Star Trek', 'Transformers' y explorar los universos de terror visualizados en 'Un Lugar Tranquilo', 'Smile' y la ya mencionada 'Guerra Mundial Z'.

Así es 'Guerra Mundial Z'

'Guerra Mundial Z' es un thriller de acción y suspense dirigido por Marc Forster y protagonizado por Brad Pitt, basado libremente en la novela homónima de Max Brooks. La trama sigue a Gerry Lane, un exinvestigador de la ONU que recorre el mundo para encontrar el origen y una posible solución a una pandemia global que convierte a las personas en criaturas violentas y extremadamente rápidas. La película recibió críticas mayoritariamente positivas por su ritmo trepidante, su capacidad para mantener la tensión y sus escenas espectaculares de acción, aunque algunos señalaron que se alejaba demasiado del enfoque y estructura del libro. Destacó la interpretación de Pitt y la magnitud de las secuencias rodadas en múltiples localizaciones internacionales. A nivel comercial, fue un éxito rotundo, recaudando más de 540 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto estimado de unos 190 millones, lo que la convirtió en una de las películas de zombis más taquilleras de la historia y en un referente del género para el gran público.