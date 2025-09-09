Michael Caine se retira del cine y Prime Video ofrece las dos películas con las que ganó el Oscar

Michael Caine, quien en 2023 había anunciado su despedida de la actuación tras 'La gran escapada', sorprendió al público al dar marcha atrás en su retiro. A sus 92 años, el legendario actor británico prepara su regreso a la gran pantalla en la secuela de 'El último cazador de brujas', donde retomará el papel del sacerdote Dolan junto a Vin Diesel. Aunque en su momento explicó que se retiraba porque solo le ofrecían personajes de anciano, la oportunidad de reencontrarse con Diesel y la renovada popularidad de la primera entrega lo animaron a volver, demostrando que aún tiene energía para seguir brillando en el cine. Secundario de lujo, participando en más de 162 títulos entre cine y televisión, ha sido nominado al Oscar en como mejor actor en cuatro ocasiones y dos como mejor actor de reparto, saliendo vencedor en esta categoría por partida doble con 'Hannah y sus hermanas' de Woody Allen y 'Las normas de la casa de la sidra' de Lasse Hallström. Ambas películas se pueden disfrutar en Prime Video.

Entre las muchas joyas de la filmografía de Michael Caine, dos títulos brillan con especial intensidad: 'Hannah y sus hermanas' (1986), de Woody Allen, y 'Las normas de la casa de la sidra' (1999), dirigida por Lasse Hallström. Ambas películas no solo consolidaron la carrera del actor británico, sino que también le valieron el reconocimiento de la Academia con dos premios Oscar como Mejor Actor de Reparto. En 'Hannah y sus hermanas', Caine da vida a Elliot, un hombre atrapado entre la lealtad y el deseo. Su interpretación transmite una compleja mezcla de vulnerabilidad y egoísmo, un retrato realista de las contradicciones humanas que encajan a la perfección en la estructura coral de la cinta. Allen construye una historia sobre las relaciones familiares y sentimentales, y el papel de Caine se convierte en uno de los motores dramáticos más recordados.

Más de una década después, el actor volvió a conquistar Hollywood con 'Las normas de la casa de la sidra'. Aquí encarna al doctor Wilbur Larch, un médico compasivo que dirige un orfanato en Nueva Inglaterra durante los años 40. Su personaje funciona como figura paterna y guía moral para el joven protagonista, interpretado por Tobey Maguire. La calidez, firmeza y humanidad que Caine aporta al doctor Larch convierten su actuación en el alma de la película, un equilibrio perfecto entre ética y emoción. Ambos títulos, disponibles en Prime Video, permiten revisitar a un Michael Caine en estado de gracia, mostrando por qué su talento sigue siendo un referente indiscutible en la historia del cine.