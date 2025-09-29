Movistar Plus+ se abona al amor con su nuevo canal disponible para todos los clientes

El 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el décimo aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de todos los rincones del planeta, además de reinventarse, gracias a su nuevo servicio de streaming, que incluye películas, series, canales de televisión y lo mejor del deporte. En su catálogo de contenidos, concretamente en el Dial 18, el canal Cómic por M+ se sustituirá por las mejores historias de amor de la gran y pequeña pantalla con la llegada de Romances por M+, adelantándose a San Valentín, siendo esta una de las grandes novedades en el mes de octubre de la televisión de pago más célebre de nuestro país.

Contenido de Romance por M+

Este espacio temporal reúne una amplia programación de cine y series que abarca desde clásicos inolvidables hasta estrenos recientes, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia completa en torno al género del amor. A través de este canal, y también en su servicio bajo demanda, el público tendrá acceso a una cuidada selección de títulos que han marcado época. Entre ellos se encuentran películas emblemáticas como 'Ghost, más allá del amor', 'Desayuno con diamantes', 'Tienes un e-mail' o 'Gilda', producciones que han dejado huella en la memoria colectiva. Asimismo, el canal incorpora propuestas más contemporáneas como 'Fly Me to the Moon' o 'Bridget Jones: loca por él', que aportan un aire fresco al catálogo. El apartado de series también tiene un papel destacado, con éxitos internacionales como 'Outlander' y su precuela 'Outlander: sangre de mi sangre', que refuerzan la oferta con sagas llenas de pasión y aventuras. A todo ello se suman otras propuestas de gran interés como 'El secreto del orfebre', 'La chica danesa' y 'Come, reza, ama', consolidando una parrilla diversa y atractiva para los seguidores del género.