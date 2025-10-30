Movistar Plus+ se vuelca de nuevo con un nuevo género cinematográfico. El mejor cine centrado en el deporte aterriza en la televisión de pago más importante de España con una programación especial que gira en torno la ficción 'Yakarta', protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez, con el bádminton como elemento esencial de esta nueva historia creada por Diego San José. Movistar Plus+ se abona al mejor cine deportivo con un nuevo canal que reúne los grandes clásicos de este género en el canal M+ En Juego, disponible en el dial 18 durante el 20 de noviembre al 8 de diciembre. Este nuevo canal temático estará disponible tanto en el satélite como en el servicio de streaming de Movistar Plus+, cuyo precio es 9,99 € al mes, pudiéndose contratar sea del operador que seas.

Movistar Plus+ lanza un nuevo canal dedicado a los grandes clásicos del cine deportivo

Movistar Plus+ celebra la unión entre el cine y el deporte con una iniciativa especial que reúne algunas de las películas más emblemáticas del género. Del 20 de noviembre al 8 de diciembre, el canal ofrecerá en su dial 18 y bajo demanda una selección de títulos que abordan la pasión, la superación y el espíritu competitivo, entre ellos 'Rivales', 'Drazen', 'Quiero ser como Beckham', 'Toro salvaje', 'Caída libre', 'Ellas dan el golpe', 'El castañazo', la saga 'Karate Kid' y la serie 'Golpe de revés'.

'Yakarta', la serie central de este nuevo canal de cine deportivo de Movistar Plus+

Movistar Plus+ presenta 'Yakarta', una nueva serie original creada por Diego San José ('Vota Juan', '8 apellidos vascos') y protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez. La trama sigue a José Ramón Garrido, un antiguo jugador olímpico de bádminton que trabaja como profesor de educación física en un instituto de Vallecas. Su vida cambia al descubrir en una joven alumna una promesa del deporte, lo que le brinda la posibilidad de redimirse. La serie aborda temas como las segundas oportunidades, el esfuerzo y la búsqueda de los sueños, en sintonía con los grandes relatos deportivos del cine y la televisión.