Movistar Plus+ ha respondido a las dudas de varios usuarios sobre la ausencia de versión original en los nuevos canales de la BBC incorporados recientemente a su oferta televisiva. A través de su cuenta oficial en X (Twitter), la compañía ha confirmado que, por el momento, tanto BBC Earth (dial 86) como BBC Lifestyle (dial 93) solo pueden verse en castellano, aunque trabajan para que esta función esté disponible próximamente. Los suscriptores habían mostrado su sorpresa al comprobar que los nuevos canales no ofrecían la posibilidad de cambiar el idioma, una característica muy demandada entre quienes prefieren disfrutar de documentales y series en su versión original. Desde Movistar explican que esta limitación se debe a cuestiones técnicas y de licencias que, de momento, impiden habilitar el audio en inglés.

Movistar Plus+ aclara cuándo permitirá ver los canales de la BBC en versión original

En una respuesta pública a una usuaria, el servicio de atención de Movistar señaló: “De momento, los canales se encuentran solo en castellano, pero cuando exista la posibilidad de verlos en versión original lo comunicaremos por los canales habituales”. La compañía también aclaró que no existe un plazo estimado para la incorporación de esta función, aunque aseguran que informarán a los clientes tan pronto como esté disponible. Por ahora, los usuarios pueden acceder con normalidad a los canales desde el decodificador o la aplicación de Movistar Plus+, disfrutando de contenidos como 'Planeta Tierra III' o 'DIY SOS', aunque únicamente doblados al castellano. La llegada del audio original supondría un paso importante para quienes buscan una experiencia más auténtica, especialmente tratándose de producciones de la BBC, reconocidas a nivel mundial por su calidad documental y su cuidada realización.