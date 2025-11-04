Movistar Plus+ emitirá en exclusiva los Premios Iris de la Academia de Televisión 2025, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero de 2026 en el Teatro Real de la ciudad de Madrid. Producciones Komodo será la encargada de la producción de los galardones en colaboración con la Academia de la televisión, otorgando así el merecido reconocimiento a las mejores producciones audiovisuales de la pequeña pantalla en nuestro país.

Xuso Jones y Ana Brito serán los encargados de anunciar losnominados en los Premios Iris de la Academia de Televisión 2025 en una ceremonia que tendrá lugar este jueves 6 de noviembre en la Plaza Callao de Madrid, en pleno corazón de la capital española. Un acto que podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Academia de Televisión. En cuanto a los ganadores de las 20 categorías, el voto será secreto y ante notario, y los resultados serán revelados en el próximo mes de febrero de 2026, concretamente el lunes 16, en una espectacular gala en el Teatro Real de Madrid.

Los Premios Iris se renuevan con nueva imagen y un galardón votado por el público

Los Premios Iris 2025 llegan con una identidad completamente renovada bajo el lema "Los haces tú", que busca reflejar la conexión entre la televisión y su público. La nueva imagen parte de la figura de un ojo, reinterpretada en un logotipo circular que simboliza tanto el iris como el objetivo de una cámara, representando así el ciclo constante de la televisión en nuestras vidas y su poder para generar emociones, recuerdos y futuro. Esta edición apuesta por un relato más inclusivo y participativo, destacando el papel de la televisión como espejo de una sociedad diversa que comparte historias desde un mismo punto hacia el mundo. Entre sus principales novedades se encuentra el Premio Especial del Público, un reconocimiento que podrán votar directamente los espectadores a través de la web de la Academia de Televisión. Los galardones mantienen su esencia: premiar la excelencia profesional en entretenimiento, ficción e información de las cadenas y plataformas más destacadas de la temporada.