Movistar Plus+ mejora la calidad de emisión de uno de sus canales más populares

La renovación de Movistar Plus+ sigue su curso y la televisión de pago más importante de nuestro país cuida a sus abonados mejorando la calidad de imagen de sus canales. La llegada de la alta definición ya es palpable en la mayoría de los canales presentes en el servicio de televisión en línea y tras la mejora en imagen del canal de temática infantil Baby TV y dos canales de noticias internacionales, el canal temático musical MTV se encuentran en periodo de pruebas y pronto llegarán su versión HD a la parrilla de contenidos de Movistar Plus+.

Un clásico de nuestra televisión

MTV, presente en el dial 120 de Movistar Plus+, solo estaba disponible hasta ahora en definición estándar (SD). Sin embargo, el canal ya ha comenzado a emitir en su dial técnico en alta definición (HD), lo que anticipa su llegada oficial en esta calidad a todos los abonados de la plataforma. Este cambio supone un avance en la modernización de la parrilla, permitiendo que los usuarios disfruten de sus contenidos (realities internacionales, programas musicales y espacios de entretenimiento enfocados en un público joven) con mayor nitidez y calidad de imagen. Aunque en fibra aún no figuraba en HD a través del descodificador, el canal ya estaba disponible en esta resolución desde hace más de dos años en la app móvil, Smart TV y versión web de Movistar Plus+.

Las mejores noticias, también en HD

Movistar Plus+ continúa avanzando en su objetivo de ofrecer todos sus canales en alta definición, reforzando así su compromiso con una experiencia televisiva de mayor calidad para sus usuarios. hace unas semanas, dos nuevos diales están en proceso de actualizar su señal: BBC World News y CNN International, que hasta ahora solo estaban disponibles en calidad estándar (SD). Aunque ya formaban parte de la oferta televisiva de la plataforma, no era posible verlos en HD a través del decodificador. Sin embargo, estos canales han comenzado su fase de pruebas para integrarse próximamente en alta definición, lo que supondrá una mejora significativa en la nitidez y claridad de sus emisiones.