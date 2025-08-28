Movistar Plus+ mejora las retrasmisiones de LaLiga con este ajuste oculto en tu televisión

Movistar Plus+ ha introducido una novedad destacada en sus retransmisiones deportivas: esta temporada, los partidos de fútbol ya no se ofrecen en 4K, sino en HDR. Para ello, el operador ha habilitado dos diales específicos (el 440 y el 441) en los que se emitirán los encuentros con esta calidad de imagen, siempre que las condiciones técnicas del usuario lo permitan.

Una calidad digna del mejor cine

El objetivo de la compañía es mejorar la experiencia audiovisual de sus clientes y garantizar una mayor fidelidad en los colores, la luz y los contrastes de los partidos. Según ha informado el medio especializado ADSL Zone, Movistar actualiza semanalmente su parrilla para señalar qué encuentros estarán disponibles en HDR, aunque esto no significa que la calidad esté garantizada en todos los casos.

La propia operadora aclaró en un mensaje publicado el 25 de agosto en X (antiguo Twitter) que la calidad final depende de dos factores clave. El primero es el ancho de banda disponible en el momento de la reproducción: si hay otros dispositivos conectados o se utilizan varias plataformas de streaming a la vez, la señal puede resentirse. El segundo elemento es el tamaño y compatibilidad de la pantalla, que influye directamente en la adaptación de la señal. En el caso de la app Movistar Plus+, los requisitos mínimos son 15 Mbps estables en Smart TV y alrededor de 6 Mbps en móviles o tablets, siempre que el dispositivo sea compatible con HDR. Con el descodificador UHD, las condiciones cambian, ya que la señal no depende de la conexión general, aunque sí es necesario un televisor 4K con entrada HDMI 2.0a o superior. Además, cada marca de televisión requiere ajustes específicos en sus menús, como “HDMI Deep Color” en LG, “UHD Color” en Samsung o “Formato mejorado” en Sony. En definitiva, el salto de Movistar al HDR supone una mejora técnica relevante, pero para disfrutarla plenamente será imprescindible cumplir con los requisitos de conexión y equipos adecuados.