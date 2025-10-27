Los partidos de la NBA que puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video

Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y este fin de semana marca el inicio oficial de la NBA Cup, cuya tercera edición volverá a enfrentar a todos los equipos en una competición paralela llena de emoción. Consulta aquí qué partidos podrás ver, los horarios y las plataformas para no perderte nada del mejor baloncesto del mundo.

Partidos NBA en DAZN 27/10 al 02/11

New York Knicks-Milwaukee Bucks 29/10 a las 01:00

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 29/10 a las 04:00

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 30/10 a las 00:00

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 30/10 a las 02:30

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 01/11 a las 22:00

Partidos NBA en Prime Video 27/10 al 02/11