Guía NBA
Los partidos de la NBA que puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video
Semana especial en la mejor liga de baloncesto del mundo con la llegada de NBA Cup
Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y este fin de semana marca el inicio oficial de la NBA Cup, cuya tercera edición volverá a enfrentar a todos los equipos en una competición paralela llena de emoción. Consulta aquí qué partidos podrás ver, los horarios y las plataformas para no perderte nada del mejor baloncesto del mundo.
Partidos NBA en DAZN 27/10 al 02/11
- New York Knicks-Milwaukee Bucks 29/10 a las 01:00
- Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 29/10 a las 04:00
- Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 30/10 a las 00:00
- Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 30/10 a las 02:30
- Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 01/11 a las 22:00
Partidos NBA en Prime Video 27/10 al 02/11
- Boston Celtics-Philadelphia Seventy Sixers 1/11 a las 00:00 (NBA CUP)
- Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 1/11 a las 2:30 (NBA CUP)
- New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 2/11 a las 21:30
