Acceso

Televisión Programación TV

Guía NBA

Los partidos de la NBA que puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video

Semana especial en la mejor liga de baloncesto del mundo con la llegada de NBA Cup

Los Angeles Lakers guard Luka Doncic (77) dribbles against the Minnesota Timberwolves forward Jaden McDaniels (3) during the first half of an NBA basketball game, Friday, Oct. 24, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Jessie Alcheh)
Timberwolves Lakers BasketballASSOCIATED PRESSAgencia AP
Javier Corpas
Madrid Creada:
Última actualización:

Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y este fin de semana marca el inicio oficial de la NBA Cup, cuya tercera edición volverá a enfrentar a todos los equipos en una competición paralela llena de emoción. Consulta aquí qué partidos podrás ver, los horarios y las plataformas para no perderte nada del mejor baloncesto del mundo.

Partidos NBA en DAZN 27/10 al 02/11

  • New York Knicks-Milwaukee Bucks 29/10 a las 01:00
  • Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 29/10 a las 04:00
  • Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 30/10 a las 00:00
  • Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 30/10 a las 02:30
  • Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 01/11 a las 22:00

Partidos NBA en Prime Video 27/10 al 02/11

  • Boston Celtics-Philadelphia Seventy Sixers 1/11 a las 00:00 (NBA CUP)
  • Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 1/11 a las 2:30 (NBA CUP)
  • New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 2/11 a las 21:30

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas