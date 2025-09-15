Prime Video amplía su oferta NBA en España: 20 partidos extra en horario estelar durante la temporada 2025-2026

Tras el anuncio de DAZN, Prime Video reforzará su apuesta por la NBA en España durante la temporada 2025-2026 con la incorporación de 20 partidos adicionales de la fase regular, todos ellos programados en la tarde de los domingos para coincidir con el horario estelar europeo. Con esta ampliación, los suscriptores de Prime podrán disfrutar de 86 encuentros de liga regular, además de 29 choques en franja prime time, sin coste extra. El primer partido de este paquete será el 26 de octubre, con el duelo entre los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y los Brooklyn Nets, en un calendario que destacará especialmente la participación de estrellas europeas como Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo.

El plan de retransmisiones incluye enfrentamientos de alto nivel, como el de los campeones Oklahoma City Thunder frente a los New Orleans Pelicans el 2 de noviembre, o el esperado Boston Celtics–Milwaukee Bucks del 1 de febrero. También se suman citas especiales, como la doble jornada del 1 de marzo con partidos en Nueva York y Denver. Además de la fase regular, Prime Video ofrecerá en exclusiva los partidos internacionales en Londres y Berlín, el Play-In, parte de los Playoffs, una serie de Finales de Conferencia y las Finales de la NBA. A ello se suma la posibilidad de contratar el NBA League Pass para acceder a la temporada completa, ampliando una oferta deportiva en directo que ya incluye producciones originales y documentales exclusivos.

DAZN también es el hogar del baloncesto norteamericano

DAZN acaba de anunciar que la NBA aterriza en su servicio de streaming, entrando dentro de la parrilla de contenidos, como ya ocurriera hace unas semanas con el baloncesto español. DAZN emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales hasta 2027, con comentarios en español. La NBA entra en el plan baloncesto de DAZN, junto a la ACB, Supercopa de España y Copa del Rey por menos de 10 euros.