El proyecto Siete toma ventaja en la carrera por el nuevo canal de la TDT impulsada desde el entorno del Gobierno

El consorcio de empresarios próximos al entorno gubernamental concurrirá a la nueva licencia de TDT bajo la marca Siete, según ha desvelado The Objective como fuente de esta información. El grupo se enfrenta en el concurso a Mediaset España, mientras que otros grandes operadores como Atresmedia, Prisa o Movistar+ han optado por no presentarse. El proyecto, que tendrá un presupuesto ajustado y una línea informativa de corte progresista, parte del plan que en su día rechazó el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. La iniciativa cuenta con el impulso del entorno de Pedro Sánchez y con el respaldo del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, que será el encargado de resolver el concurso.

Las nuevas condiciones del Gobierno para acceder a la licencia de la TDT

El Gobierno ha definido un conjunto de criterios exigentes para la concesión de la próxima licencia de la TDT, poniendo el foco en la pluralidad, la calidad informativa y la innovación tecnológica. Las ofertas deberán demostrar una programación diversa y representativa de la sociedad española, garantizando la presencia de contenidos que reflejen la variedad política, cultural, social y territorial del país. Se valorará especialmente la inclusión de debates, análisis independientes y participación ciudadana, así como la visibilidad de colectivos con menor representación mediática. Además, obtendrán puntuación adicional aquellas propuestas que fomenten la diversidad lingüística, promuevan la igualdad de género y refuercen la producción audiovisual nacional y europea.

En el ámbito técnico, el pliego exige una apuesta decidida por la innovación y la modernización tecnológica, incorporando emisiones en alta definición (HD), la transición hacia DVB-T2 y UHD, y servicios interactivos accesibles con subtítulos, audiodescripción y lengua de signos. También se valorará la solidez económica y la sostenibilidad del modelo de negocio, junto con la responsabilidad corporativa y ambiental. Finalmente, el Consejo de Ministros seleccionará la propuesta que mejor combine pluralidad, viabilidad e innovación, consolidando una TDT adaptada a los desafíos digitales del futuro.

Así esta la batalla televisiva por el nuevo canal de la TDT

Aunque aún no hay candidaturas oficiales para la nueva licencia nacional de TDT, varios grupos empresariales se sitúan en el centro de las quinielas. Entre ellos, Vocento destaca por su experiencia histórica en televisión en abierto y su capacidad comercial, aunque su participación dependerá de cómo el pliego regule la concentración y titularidad de licencias. Por su parte, el Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propietario de RAC1, aparece como posible aspirante; su experiencia con el canal autonómico 8TV, cerrado en 2023 tras décadas de pérdidas y relanzamientos fallidos, demuestra las dificultades de mantener una oferta privada en abierto, aunque dejó a la compañía una estructura técnica y conocimiento del sector que podrían facilitar un eventual salto a ámbito nacional. PRISA ha sido mencionada en diferentes momentos, pero su proyecto fue retirado por decisión de la presidencia, desplazando el interés a otros financiadores, especialmente a la órbita de Global Alconaba. Este último, tras adquirir un 7% de PRISA en 2022, concentra los titulares al especularse su vinculación con Movistar Plus+, aunque su alianza con Telefónica y la participación directa en la TDT todavía no se ha confirmado. Mediaset se ha sumado en los últimos días como nueva competidora en busca de apropiarse este nuevo canal de la TDT de nuestro país.