RTVE ficha a Mickey Mouse e incluye todo el contenido de Disney Junior en Clan

RTVE y Disney han sellado un acuerdo histórico que permitirá a Clan emitir, a partir del 31 de octubre, un bloque diario con las mejores series de Disney Junior, reforzando su compromiso con el entretenimiento educativo y seguro para el público preescolar. El nuevo espacio, disponible de lunes a domingo en dos franjas horarias, incluirá títulos icónicos como 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo', 'SuperKitties' o 'Doctora Juguetes', ofreciendo a las familias una propuesta de calidad que combina diversión, valores y aprendizaje. Según Sergio Calderón, director de Televisión Española, esta alianza forma parte de una nueva etapa en la que RTVE busca “ser la televisión de todos, también la de los más pequeños”, mientras que Yago Fandiño, responsable de Contenidos Infantiles, destacó que “la llegada de Disney Junior a Clan completa la mejor oferta preescolar de la televisión española en abierto”.

Por su parte, Vincent Sourdeau, vicepresidente de Programación y Compras de Disney Channel Iberia, celebró la colaboración con RTVE como una oportunidad para “hacer llegar el universo de Disney Junior a más familias españolas” y subrayó que este bloque refuerza el compromiso de la marca con la creatividad, la calidad y los contenidos que fomentan valores positivos. Con esta alianza, Clan consolida su posición como el canal infantil de referencia en España, caracterizado por su enfoque educativo y su defensa de valores como la amistad, la inclusión y el respeto. Disney Junior, por su parte, amplía su presencia a través de la televisión pública, llevando su universo mágico y musical (centrado en niños de entre 2 y 7 años) a un entorno gratuito y de confianza, donde la fantasía y la educación se dan la mano cada día.

Horario de emisión de Disney Junior en Clan