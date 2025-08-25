RTVE modifica la programación del viernes para rendir homenaje a Verónica Echegui

La muerte de Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer ha dejado un vacío en los corazones de los espectadores y sus compañeros de la industria cinematográfica, que en las últimas horas se están despidiendo de la actriz en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz de Madrid.

Al igual que RTVE, que ha anunciado un cambio en su programación y ha decidido emitir el próximo viernes 29 de agosto, en el espacio 'Historia de nuestro cine', la película 'Yo soy la Juani', para rendirle homenaje con el largometraje que le lanzó a la fama.

De esta forma, la cadena pública emitirá su particular adiós a la intérprete a partir de las 22:30 horas en La 2, tal y como ha anunciado el ente público a través de sus redes sociales tras conocerse la triste noticia.

"Voy a ser actriz y que nadie lo dude porque lo conseguiré, que quede muy claro, porque yo soy la Juani", afirmaba el personaje que interpretaba Echegui en la película, estrenada en 2006 y dirigida por Bigas Luna, que le valió una nominación a los Premios Goya, en la categoría de mejor actriz revelación, y metafóricamente le permitió poder vivir de la interpretación.

'Yo soy la Juani' cuenta la historia de una chica de extrarradio que decide escapar de su entorno desestructurado buscando la oportunidad de triunfar como actriz en Madrid. La joven se traslada hasta la capital de España junto a su mejor amiga (Laya Martí) y dejando atrás todo, incluyendo a su posesivo novio Jonah, que interpreta el cantante Dani Martín.

Curiosamente, la actriz madrileña tuvo que pelear el papel de la protagonista ya que en un principio no daba el perfil para encarnar al personaje. Al enterarse por su representante que el director buscaba una chica de la calle para su nueva producción, Echegui decidió construir un personaje propio para el casting para convencerle.

Adquirió un chándal amarillo, un top blanco, unos pendientes y una gorra y preparó varios vídeos donde interpretaba a Juani "todo lo choni que podía", aseguraba hace unos años la intérprete española en una entrevista.