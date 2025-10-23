RTVE retransmitirá en directo la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 este viernes

RTVE desplegará este viernes 24 de octubre un amplio operativo para retransmitir en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, que tendrá lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo a partir de las 18:30 horas.

Como cada año, la corporación pública se encargará de realizar y distribuir la señal institucional del acto, así como de ofrecer la audiencia previa de los Reyes y la Princesa de Asturias con los galardonados, que se celebrará por la mañana en el Hotel de la Reconquista.

La 1 y el Canal 24 horas conectarán con Oviedo desde las 18:10 horas para retransmitir en directo la llegada de las autoridades y toda la ceremonia, con los comentarios de Ana Roldán y Alejandro Riego. Por su parte, Radio 5 ofrecerá la emisión íntegra a partir de las 18:25 horas, con Carlos Navarro, Lucía Yeste y Teresa Coto al frente. Además, la cobertura podrá seguirse a través de RTVE Play, RNE Audio y el canal de YouTube de RTVE Noticias.

El evento contará también con una programación especial: Pepa Bueno presentará el Telediario 2 desde Oviedo y entrevistará a los premiados, mientras que espacios como La Hora de La 1 y Mañaneros 360 ofrecerán conexiones en directo con los preparativos. El sábado, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos analizarán los momentos más destacados y los estilismos de la gala en D Corazón.

En radio, RNE trasladará sus principales programas a Asturias. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, se emitirá desde Oviedo entre las 06:00 y las 12:20 horas, y Las Tardes de RNE, con David Cantero, seguirá el acto en directo desde las 16:00 hasta las 19:30 horas.

A través de la web y las redes sociales de RTVE, el público podrá seguir los momentos más destacados de la jornada, acceder a un especial informativo y revivir los instantes más relevantes en RTVE Play y YouTube.

Los Premios Princesa de Asturias 2025 reconocen este año a figuras como Graciela Iturbide, Byung-Chul Han, Serena Williams, Douglas Massey, Eduardo Mendoza, Mario Draghi, Mary-Claire King y al Museo Nacional de Antropología de México.