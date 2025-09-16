RTVE rinde homenaje a Robert Redford y emitirá 'Dos hombres y un destino' tras el estreno de 'Late Xou'

El mundo del cine llora este martes la pérdida del actor y director estadounidense Robert Redford, conocido por sus papeles en largometrajes como 'Dos hombres y un destino', 'El candidato' o 'El golpe' que le consolidaron como estrella de Hollywood en la época de los 70.

La pequeña pantalla también se ha hecho eco de su muerte y RTVE rendirá homenaje al que fuera uno de los sex symbols junto a Paul Newman para varias generaciones. Así, después del estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró, La 1 le recordará con la emisión del clásico eterno 'Dos hombres y un destino'. La película comenzará a las 00:20 horas.

Este western de 1969 dirigido por George Roy Hill se convirtió en un hito cinematográfico. La película narra la historia real de dos famosos forajidos del Viejo Oeste, Butch Cassidy (Paul Newman) y The Sundance Kid (Robert Redford), que lideran una banda de asaltantes cuya máxima es no matar a nadie.

Sin embargo, su época de esplendor llega a su fin cuando un implacable equipo de cazadores de recompensas empieza a perseguirlos sin descanso. Acorralados y con pocas opciones, deciden huir a Bolivia con la esperanza de empezar de cero, en un intento romántico y desesperado por escapar del pasado y la justicia.

La película marcó un punto de inflexión en la carrera de Robert Redford. Si bien ya era un actor reconocido, su papel lo catapultó al estrellato mundial. Redford no solo se metió en la piel del carismático forajido, sino que le otorgó una melancolía y un magnetismo que definieron al personaje.

Su química en pantalla con Paul Newman, un dúo de actores legendario, es uno de los pilares de la película. Esta dupla se consolidó aún más con su siguiente colaboración en 'El golpe', demostrando su capacidad para personificar una amistad y complicidad que capturó la imaginación del público.

El impacto de 'Dos hombres y un destino' va más allá del éxito de taquilla y la fama de sus protagonistas. La película modernizó el western al introducir un tono más ligero, con toques de humor y romanticismo, alejándose de la seriedad tradicional del género. A diferencia de otros westerns de la época que se centraban en la deconstrucción o el revisionismo, esta película logró una combinación perfecta de acción, humor y una entrañable historia de amistad, lo que la hace atemporal y accesible para nuevas generaciones.

El legado de Robert Redford con esta cinta se hizo tan profundo que se convirtió en una parte indeleble de su identidad. El apodo de su personaje, inspiró al actor para fundar el Instituto Sundance, una de las organizaciones más importantes para el cine independiente. Más tarde, este instituto daría lugar al mundialmente conocido Festival de Cine de Sundance.