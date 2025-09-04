Telecinco lo apuesta todo a la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

Tan solo han pasado 4 días del nuevo curso 2025-2026 y Telecinco ya ha modificado toda su parrilla de contenidos para apostar todas sus cartas a una nueva edición de 'Supervivientes'. En una temporada normal y viendo que recuperaron el formato el año pasado, lo lógico sería apostar en en el mes de septiembre por una nueva edición de 'Gran Hermano', pero las dudas en el formato son bastante evidentes cuando el casting a estas alturas no esta cerrado del todo por lo que Mediaset ha tenido que dar un volantazo en su planificación y abrir esta nueva temporada con 'Supervivientes', el único formato que le funcionó el curso pasado, recuperando además una de las grandes sorpresas en la pequeña pantalla en el primer semestre de 2025, José Carlos Montoya.

Telecinco le ha dado una patada a 'First Dates' en el día a pesar de ser su salvavidas durante los meses estivales en uno de los veranos más complicados de la cadena principal del grupo situado en la carretera de Fuencarral. 'Supervivientes All Stars' empezará a las 22:00 de la noche, compitiendo directamente con el primer partido de España camino al Mundial de fútbol 2026 y con el programa líder de la televisión en nuestro país, 'El Hormiguero'. Como maestro de ceremonias, regresa Jorge Javier Vázquez, la gran estrella de Mediaset España que vuelve tras unas semanas de vacaciones. A su lado estará Sandra Barneda, quien se ocupará de las galas dominicales y Laura Madrueño, que comandará a los concursantes en Honduras.

Con respecto a los concursantes, las sensaciones son agridulces. Gloria Camila es una de las grandes bazas de Telecinco en esta edición, el morbo de Miri Pérez-Cabrero tras sus últimas imágenes junto al sobrino de Felipe VI, Felipe Juan Froilán, o Noel Bayarri, uno de los grandes iconos de la antigua Mediaset. Pero también hay bajos como es el caso de Adara Molinero, que ya estuvo en la primera edición de este concurso estelar de supervivencia, cuya participación fue ínfima y nada reseñable.

Los 14 concursantes de esta edición son: Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Gloria Camila Ortega, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres, Sonia Monroy, Tony Spina, Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja, Iván González y Adara Molinero.

50.000 euros en juego

La nueva edición del concurso traerá consigo un escenario renovado y cargado de simbolismo: Armonía y Caos, dos playas con características opuestas donde los participantes deberán convivir y adaptarse a condiciones muy diferentes. A lo largo de la aventura, los concursantes se enfrentarán a más de sesenta desafíos, muchos de ellos totalmente inéditos, diseñados para medir tanto la resistencia física como la capacidad estratégica de cada uno. También se recuperarán pruebas clásicas que podrán otorgar recompensas valiosas y facilitar su supervivencia en un entorno hostil. La competición comenzará con máxima exigencia al introducir a los concursantes en La Noria Infernal, considerada la prueba más dura y representativa del formato, cuyo vencedor recibirá el primer collar de líder de la edición, ganando inmunidad en la ronda inicial y el poder de señalar directamente a un rival para la nominación. Todo esto llegará después del esperado salto desde el helicóptero, tradición que marcará el inicio oficial de la aventura y que dará paso a un circuito extremo de barro, agua y tierra, en el que se definirán los dos equipos que protagonizarán la convivencia y las primeras batallas del concurso. ¡Qué comience de nuevo la supervivencia en Mediaset!