Vuelven las noticias a La 2: RTVE decide emitir en simulcast el Telediario 2 con Pepa Bueno

La pandemia de Covid-19 paralizó los informativos de La 2 hasta cancelarlos definitivamente, aunque, en cierto modo, la cadena recuperará este espacio desde este martes con la emisión en simulcast del Telediario 2 que este lunes estrenó a Pepa Bueno como presentadora con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este movimiento de RTVE, que ya figura en la programación del martes y miércoles, persigue fidelizar audiencias y aprovechar la noche especial que ha preparado la cadena para el 3 de septiembre, donde estrenará dos nuevas entregas de 'Saber y Ganar' y otras dos nuevas de 'Cifras y Letras'.

De esta forma, el informativo nocturno seguirá emitiéndose a partir de las 21:00 horas en sus canales habituales, La 1 y Canal 24 horas, y a ellos se añadirá La 2, en un intento por mantener los datos de audiencia cosechados este lunes a raíz de la intervención del presidente.

Con un 13,5% de cuota de pantalla y 1.487.000 espectadores, el formato vio incrementados sus resultados a un 18,5% gracias a la emisión simultánea que realizó en La 2 y el Canal 24 horas. Sin embargo, se quedó bastante lejos del estreno de la temporada 20 de 'El Hormiguero', que registró un 21,1% de share con 2.347.000 espectadores, en lo que ya es su mejor arranque de la temporada.

Esta incorporación del Telediario 2 en el segundo canal del ente público ha desplazado el concurso presentado por Aitor Albizua, que adelanta media hora la entrega repetida de las 20:25 horas y retrasa la nueva entrega, que no empezará hasta las 21:50, según se recoge en la parrilla actualizada.

El mismo planteamiento se volverá a poner en práctica este miércoles y, a partir de las 21:50 horas se emitirán dos nuevas entregas de 'Cifras y Letras', mientras que 'Saber y Ganar' tiene programado su comienzo a las 22:50 horas.

En un principio esta estrategia solo se llevará a cabo durante dos días, según ha avanzado 'VerTele' y se espera que el jueves la programación vuelva a la normalidad, siendo La 1 y el Canal 24 horas quienes emitan el informativo de la noche que conduce Pepa Bueno.