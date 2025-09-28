‘OT 2025’ se enciende con un debate sobre lenguas cooficiales que enfrenta a tres concursantes

La convivencia en la Academia de ‘OT 2025’ apenas acaba de empezar y ya ha dado lugar a una de las polémicas más comentadas de la edición. El concursante vallisoletano Iván Rojo protagonizó un intenso debate con Max Navarro, catalán, y Martín Tinho, gallego, en torno al uso de las lenguas cooficiales en España.

Todo comenzó cuando Rojo aseguró que si viajaba a Mallorca y no entendía el idioma, deberían dirigirse a él en castellano porque “no es una lengua oficial”. Sus palabras provocaron la rápida respuesta de sus compañeros, que le recordaron que cooficial significa precisamente oficial. Max y Tinho defendieron que, en comunidades con lenguas propias, lo normal es que los trabajadores hablen tanto la lengua local como el castellano. “Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma y busques aprenderlo”, argumentó Max, recibiendo el aplauso del público en redes.

Tinho trató de mediar y explicó que no se trata de imponer un idioma, sino de mantener el respeto. “En Galicia hay veces que hablo en gallego y alguien no lo entiende, y lo normal es mantener el respeto. Si es con educación, no hay problema”, añadió. Finalmente, Rojo reconoció que estaba de acuerdo con esa reflexión, aunque la controversia ya había estallado en Twitter, donde se multiplicaron las críticas hacia él.

Esta discusión se suma a la complicada situación de Iván Rojo dentro del concurso. El vallisoletano quedó nominado en la primera gala, se juega su continuidad frente a Claudia Arenas y ya ha sido señalado por parte de la audiencia como uno de los “villanos” de la edición. Entre la nominación y las polémicas, el lunes afrontará una gala decisiva en la que podría convertirse en el primer expulsado de ‘OT 2025’.