'OT 2025' Gala 6: Lucía se salva con un 69,5 %, Max es el quinto expulsado y se anuncia la gira oficial

En la Gala 6 de 'OT 2025', la emoción estuvo por todo lo alto. Lucía se salva con un 69,5 %, Max es el quinto expulsado y se anuncia la gira oficial, un programa lleno de sorpresas, talento y momentos inolvidables. Lucía logró imponerse en la votación del público frente a Max, que se convirtió en el quinto concursante en abandonar la academia. Tinho fue elegido como el nuevo favorito de la noche, mientras que Ana Mena y Abraham Mateo deslumbraron con una actuación espectacular que emocionó a todos. Además, el programa anunció la esperada gira de OT 2025, que llevará a los concursantes por los principales escenarios del país, como ya ocurriera en las pasadas ediciones desde el regreso triunfal del formato en 2017 en el ente público.

Lucía se salva en la Gala 6 de OT 2025, Max es el quinto expulsado y el programa anuncia su esperada gira oficial

Lucía respira por fin tras dos semanas frenéticas estando en la cuerda floja. Supera su segunda nominación, consiguiendo anoche el beneplácito de la audiencia con un imponente 69,5% de los votos, frente a los 30,5% de Max, que dice adiós a la Academia de 'OT 2025', convirtiéndose en el quinto expulsado.

Aun así, el catalán, al igual que Iván Rojo, Salma de Diego, Carlos y Judit formarán parte de la Gira de 'OT 2025', que fue anunciada en el día de ayer por parte de Chenoa, que informó que pronto se darán nuevos detalles sobre las fechas y puntos de venta de las entradas, lo que garantiza el éxito, hasta el momento, de esta segunda edición bajo el paraguas de Prime Video y que todo va viento en popa para la plataforma y Gestmusic.

En cuanto al favorito de la semana, Javier Crespo cedió su corona a Tinho, que recibió un regalo de cumpleaños adelantando por parte de la audiencia (cumple hoy 22 años), siendo el sexto favorito en seis galas gracias al 26,6% de los votos. Además de cruzar la pasarela y librarse de la nominación, el gallego recibió como sus cinco compañeros anteriores, 3.000 € de cortesía por parte del banco ING para su futura carrera profesional más allá de 'OT 2025'.

Su actuación de 'Agua' junto a Téyou encandiló al público por lo que la santanderina acompañó a Tinho, cruzando también la pasarela al igual que Guille Toledano, Claudia Arenas, Cristina y Lucía, que deja atrás las nominaciones tras dos semanas de infarto. En cuanto a los nominados, Olivia, Guillo y María Cruz junto a Laura Muñoz (que decepcionaron con 'Diamonds' de Rihanna) tuvieron que esperar la decisión del claustro y compañeros para conocer los nominados en la Gala 7 del certamen musical de Prime Video y Gestmusic. Los profesores salvaron a Guillo y el resto de "triunfitos", en una votación bastante ajustada, bendijeron a María Cruz, por lo que Olivia y Laura Muñoz se jugarán su presencia en 'OT 2025' dentro de 7 días.