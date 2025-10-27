Adara, fuera de sí durante la última tormenta vivida en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero vivió de nuevo, un momento complicado en 'Supervivientes All Stars', por culpa de una nueva tormenta que azotó de una vez más, las playas de Honduras. La concursante, gritando a pleno pulmón y a lágrima viva, se quejó de las condiciones meteorológicas que impidió el descanso en plena noche, provocando que el saco de dormir de la propia Adara Molinero se empapara por completo, provocando un colapso de la concursante, que sigue estando nominada y su puesto en la gran final de la semana que viene, pende de un hilo.

"¡Estoy pisando agua, tengo el saco lleno de agua!" gritó Adara Molinero desesperada y durante la gala de ayer, rememoró entre lágrimas este complicadomomento en la recta final de 'Supervivientes All Stars'

Adara y Torres se jugarán un puesto en la final este martes

La gala dominical de 'Supervivientes All Stars' marcó el cierre de una etapa en Telecinco: la última 'Conexión Honduras' antes de la recta final del reality más extremo que se recuerda. En una noche cargada de emoción, los supervivientes mostraron las huellas físicas y emocionales de sus últimas 48 horas en la isla, azotada por tormentas que convirtieron la playa en un lodazal. La presentadora Sandra Barneda anunció que los familiares de los concursantes ya viajan rumbo a Honduras, lo que añadió un toque de ternura a la tensión reinante. Miri y Tony Spina cruzaron el simbólico “puente de las emociones”, reviviendo sus historias personales más íntimas y conmoviendo tanto al público como a sus compañeros. Mientras tanto, Rubén Torres y Adara Molinero permanecen en la cuerda floja, pendientes de la votación final.

Con un 49,9% de apoyo, Jessica emergió victoriosa entre el barro y el agua, sorprendida por convertirse en la tercera finalista del concurso. Su alegría contrastó con la decepción de sus compañeros, que siguen pendientes del veredicto del público. La noche, sin embargo, no se centró solo en la competencia, sino también en las emociones.

Miri conmovió al hablar del divorcio de sus padres y de la valentía de su padre al vivir abiertamente su homosexualidad, mientras que Tony recordó a su padre fallecido y confesó su profundo deseo de ser padre junto a Marta. Las lágrimas en plató acompañaron cada palabra, reflejando la conexión entre el concursante y su pareja.