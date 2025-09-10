Como era de esperar, las primeras broncas en 'Supervivientes All Stars' no han tardado en salir y durante la gala de salvación de anoche, Adara Molinero sacó todo su arsenal en contra de Alejandro Albalá, poniendo en evidencia a su compañero delante del resto de participantes y de la audiencia del reality de Telecinco. Albalá se coronó como primer líder de la edición al aguantar más de once minutos y decidió nominar directamente a Gloria Camila, una estrategia que fue duramente criticada por Adara Molinero, espetando en directo "que le parecía una guarrada la nominación directa". Finalmente, esta nominación no ha servido para mucho ya que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado recibió el beneplácito de la audiencia y logró su salvación, dejando en la estocada aun a Kike Calleka, Noel Bayarri y Fani Carbajo, quien se fue de la lengua en busca de atención mediática y reveló los secretos más profundos de Alejandro Albalá.

"Siempre me está diciendo que me quiere mucho, que me echa de menos en la otra playa, me tira besitos, me hace corazones, me cuenta secretos... Da igual" espetaba la concursante nominada, que no entendía la actitud durante la gala de Albalá hacia ella. El actual líder de esta segunda edición se mostró firme y volvió a dejar claro que entre Kike, Noel y Fani, es esta última quien quiere que abandoné el concurso.

La naturaleza como peligro implacable

Los verdaderos protagonistas durante las imágenes ofrecidas ayer fueron los insectos, convertidos en enemigos invisibles que dejaron huellas imborrables en la piel de los participantes. Jorge Javier Vázquez no ocultó su sorpresa al ver las picaduras que aparecían en cada plano, un detalle que también generó impacto en la audiencia. Además, se mostró como los concursantes están sufriendo las condiciones adversas de Honduras en esta época del año, ya que son muy diferentes a una edición nominal de 'Supervivientes', que va desde febrero hasta junio.