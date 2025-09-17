Adara Molinero repite la misma fórmula que el año pasado en 'Supervivientes All Stars': "Se acabó, no puedo más"

Segunda gala de 'Tierra de Nadie' y la audiencia de 'Supervivientes' esta viviendo un Déjà vu con la situación y estrategia de Adara Molinero, que anoche no pudo aguantar las lágrimas durante su enfrentamiento con Miri Pérez-Cabrero. La concursante estalló en el oráculo de Poseidón contra la barcelonesa, a quien acusa de gritarle constantemente, analizar cada uno de sus movimientos y llevarla “al límite”. Entre lágrimas, confesó sentirse superada y sin fuerzas para gestionar la situación, incluso después de que Tony Spina saliera en su defensa frente a Miri. Pese a que la aludida intentó disculparse y justificó su tono de voz, Adara insistió en marcar distancias y afirmó que no quiere seguir entrando en conflictos con ella, visiblemente afectada y desbordada emocionalmente. Además, Adara no consiguió el beneplácito de la audiencia y sigue nominada junto a su madre Elena e Iván.

Tony Spina sigue, al menos, una semana más

La gala del martes de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' estuvo marcada por la emoción y la tensión a partes iguales. El programa recibió en plató a su primer expulsado, Kike Calleja, que apareció visiblemente satisfecho con su paso por la aventura y feliz por reencontrarse con su familia y amigos. Tras un emotivo abrazo con los suyos, compartió impresiones junto a Jorge Javier, evitando entrar en temas incómodos y centrando su discurso en el agradecimiento por haber podido repetir experiencia. Mientras tanto, en la isla, los conflictos se intensificaron: Playa Armonía se confirmó como un escenario de confrontación entre los seguidores de Miri, con Noel y Torres a su lado, frente a los aliados de Adara, encabezados por Fani y Tony Spina, mientras Sonia Monroy se mantiene en una posición independiente, ajena a las disputas directas.

La tensión también llegó al plató, donde Marta Peñate protagonizó una fuerte discusión con Miguel Frigenti y Oriana, tras la cual decidió abandonar la emisión visiblemente afectada. En cuanto al juego, la noche estuvo marcada por la ceremonia de salvación, en la que los nominados Adara, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Spina defendieron su permanencia con alegatos cargados de emoción.

El suspense se resolvió en los últimos minutos con la sorpresa de que Tony resultó el salvado, dejando en la cuerda floja a Elena, Iván y Adara, cuya continuidad se decidirá en la próxima expulsión.