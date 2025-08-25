El adiós silencioso de Marta Solano que deja el Canal 24 Horas tras ocho años

Tal y como se ha venido anunciando en los últimos meses, los informativos de TVE presentarán novedades a partir de septiembre tras la intención de los dirigentes de realizar un cambio radical en la cadena, que influye a su estructura, tecnología y rostros televisivos.

Uno de ellos es Marta Solano, presentadora de fin de semana del Canal 24 horas, que este domingo se puso por última vez al frente de las cámaras de la cadena de noticias de la cadena pública. Sin embargo, su último día estuvo marcado por su decisión de no aludir a su despedida, para no acaparar los focos y mantener su estilo reservado.

Fuera de cámaras, la comunicadora recibió el cariño de compañeros como Olga Lambea, que escribió en su perfil de X lo mucho que la iba a echar de menos: "Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas. Deseando estoy de escucharte en RNE. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo".

La periodista respondió al mensaje de su compañera aprovechando para despedirse oficialmente: "Muy orgullosa de la etapa que dejo atrás y de la familia del 24H Fin de semana que hemos construido entre todos. Os echaré de menos".

José Pablo López, presidente de RTVE, también le dedicó unas palabras a la presentadora, que cambiará las cámaras de la televisión después de siete años por los micrófonos de la radio donde, junto a David Cantero, presentará la nueva temporada de 'Las tardes de RNE'.

"Un saludo grande para Marta Solano que hoy es su último día en el Canal 24 horas y se incorpora a 'Las tardes de RNE' para presentarlas desde el día 1 con David Cantero", escribió el dirigente anunciando la marcha de Solano.

Marta Solano es una de las caras más reconocidas de la cadena pública, donde ha forjado una sólida carrera a lo largo de más de dos décadas. Comenzó en 2025 como redactora del Área de Nacional de los Informativos de TVE y tras unos meses pasó al Área de Deportes de informativos, donde permaneció hasta 2013, cubriendo eventos de gran calibre como los Juegos Olímpicos, la Supercopa de España y la Copa del Rey de fútbol. En 2018 dio el salto al Canal 24 Horas, donde ha sido la imagen de diversos especiales como el volcán de La Palma, la Dana de Valencia o la Guerra de Irán (2025).