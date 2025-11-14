Agresión al reportero de 'Espejo Público' Javi Fuente durante un reportaje sobre alquiler a universitarios

El periodista de 'Espejo Público', Javi Fuente, vivió este viernes un episodio de violencia mientras grababa un reportaje sobre los elevados precios del alquiler que afrontan los universitarios. El equipo del programa de Antena 3 se encontraba en una zona residencial para preguntar a varios vecinos por la práctica de alquilar garajes o anexos de chalés por precios que rondan los 1.300 euros. Fue durante esa ronda de entrevistas cuando estalló la agresión. "Un vecino salió encendidísimo y mientras nuestro compañero cámara estaba grabando se produjo un momento de tensión", relató Fuente, que insistió en que “estas cosas no deben pasar nunca” y que "hablando se entiende la gente, pero no a puñetazos".

Un vecino agrede al equipo de 'Espejo Público' en plena grabación

Antes de emitir las imágenes, el reportero explicó que un primer vecino había rechazado dar declaraciones, mientras que otro los atendió "amablemente". Sin embargo, la calma se rompió cuando un tercer residente irrumpió gritando: "Estos periodistas son unos sinvergüenzas". La situación escaló rápidamente y, según el propio Fuente, el hombre les lanzó amenazas directas: "Que te meto una hostia que te tumbo". Acto seguido, se abalanzó sobre el cámara y comenzó a golpearlo sin mediar palabra. Desde plató, Susanna Griso reaccionó indignada al ver las imágenes: "Qué respuesta es esa, qué impresentable, de verdad". El programa condenó firmemente la agresión, recordando que "la violencia hace perder cualquier razón" y que el trabajo periodístico nunca puede convertirse en un riesgo físico.