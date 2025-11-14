Alba Carrillo, dolida con la edición de 'Hasta el fin del mundo': "No representa el viaje que he hecho"

El pasado miércoles 12 de noviembre TVE estrenó 'Hasta el fin del mundo', el reality con seis parejas de famosos a lo 'Pekín Express' que consiste en recorrer ocho países sin poder recurrir a aviones o dispositivos móviles, recibiendo halagos por el tipo de formato y numerosas quejas por el horario de emisión, demasiado tarde teniendo en cuenta la duración del mismo, más de tres horas sin anuncios.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes son uno de los dúos más sorprendentes de la edición y, ya unos días antes, la modelo había utilizado las redes sociales para recriminar el discurso que se había generado por ser dos personas con ideas políticas completamente distintas. Ahora, tras la emisión de la primera entrega, la modelo y presentadora de televisión se ha vuelto a pronunciar, esta vez porque la edición no reflejaba la realidad.

La hija de Lucía Pariente ha publicado un vídeo en sus historias de Instagram donde explica que siguió el programa y al verlo se puso "malísima". La concursante ha explicado que cuando se siente mal emocionalmente, somatiza, y por tanto ese malestar lo transforma en síntomas físicos.

"Mientras que estaba viendo 'Hasta el fin del mundo' me puse malísima, empecé a vomitar, me revolvió mucho, no es por nada sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho", ha comenzado.

Carrillo ha defendido que había sido "un viaje maravilloso" en el que "han pasado cosas de todo tipo", pero que "la edición no representa lo que hemos trabajado Cristina y yo". La presentadora de televisión ha dejado claro que entiende que no se pueden "meter 20 días", pero ha asegurado que desde el equipo de montaje no han tratado igual los contenidos de las dos participantes que los del resto de sus compañeros.

"Teníamos en cada etapa una actividad y un trabajo y en la edición Cristina y yo no hemos trabajado. En Panamá fuimos a una reserva animal a poner cámaras nocturnas para el cuidado de animales, nos lo curramos un montón y eso fue la noche después de dormir en el árbol", ha puesto como ejemplo.

"Ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto, de hecho sale, mientras todos están llegando a la meta: 'Alba y Cristina deciden irse a un spa", ha proseguido, desvelando que era una "actividad que tenían que hacerla como todos los demás" porque cada pareja tenía una serie de actividades obligatorias.

Por último, ha defendido su paso y el de la expolítica por el programa: "Hemos sido unas luchadoras y hemos estado sin dormirnos, hemos ido sin comer, sin desayunar a trabajar". Así como ha recalcado que "se han centrado muchísimo en los conflictos de Cristina y míos, conflictos que han sido en relación al programa".

"Hay muchísimas cosas que Alba y Cristina, como pareja, han dado, han trabajado, han luchado, se han reído, han hecho tándem sin conocerse, y me duele que se centren en las disputas", ha finalizado, poniendo en valor lo que no se ha visto hasta ahora en el programa de La 1.