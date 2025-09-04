Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego, colaboradoras estrella de 'Vaya Fama'

Mediaset cerró la puerta de 'Socialité' tras el descalabro de audiencia que sufrió tras la marcha de María Patiño del magacín de sobremesa del fin de semana y ha abierto otra ventana con un espacio aparentemente renovado y muy diferente que el programa presentado por última instancia por Antonio Santana y María Verdoy. 'Vaya Fama' se estrena este próximo sábado a las 13:15 y ha confirmado su horario, manteniéndose en parrilla sábado y domingo como aperitivo a los Informativos (de 13:15 a 15:00). Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los maestros de ceremonias de este nuevo programa de Telecinco que tendrá grandes colaboradoras en su plantilla, destacando al clan Campos, con Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego liderando el equipo de colaborados del programa. Además, durante la presentación del FesTVal se han dado a conocer las distintas secciones que tendrá este nuevo magacín de crónica social y prensa rosa, que luchará directamente con Javi Hoyos y Anne Igartiburu de 'D Corazón' del ente público.

Así será 'Vaya Fama'

El programa ‘Vaya fama’ llega con un sello propio que lo diferencia dentro del panorama televisivo de la crónica social. Entre sus elementos más llamativos estarán “Los Famosetes”, más de un centenar de figuras en miniatura realizadas en resina 3D que representan a los rostros más mediáticos de la prensa del corazón. Estas piezas no solo decorarán el escaparate del plató, sino que también podrán ser entregadas a los protagonistas de las noticias o utilizarse como parte del juego televisivo para conquistar a los personajes más reacios. Junto a ellos estará “El Escaparate de la Fama”, una estructura con dos espacios diferenciados en los que se organizará la posición de cada famoso en función de su relevancia. Además, el programa apostará por exclusivas, reportajes de investigación, conexiones en directo y momentos destacados en plató, todo ello presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, quienes conectarán con la redacción, el control de realización y los reporteros desplegados en diferentes localizaciones.

En cuanto a sus colaboradores, ‘Vaya fama’ contará con una mesa repleta de voces expertas y personalidades del mundo del corazón. Además de las ya citadas Alejandra Rubio y Carmen Borrego, entre ellos se encuentran Makoke, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Suso Álvarez, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate, quienes aportarán sus opiniones y análisis sobre las noticias más relevantes. Esta mesa se convertirá en un punto clave del formato: cuando se ilumine, será la señal de que una exclusiva, un giro inesperado o una noticia de última hora está a punto de revelarse. Además, el programa también tendrá presencia internacional gracias a la participación de la periodista Raquel Muñoz Campoy, enviada a Honduras como reportera infiltrada en ‘Supervivientes All Stars’. Con una amplia trayectoria en realities y programas de investigación, será la encargada de ofrecer a los espectadores todo lo que ocurra entre los concursantes en los Cayos Cochinos.