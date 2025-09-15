Alejandro Albalá intenta robarle la pareja a Froilán en 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez-Cabrero fue ayer la gran protagonista en Honduras. La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ venció en la noria infernal superando a Gloria Camila en gala caótica marcada por un fuerte vendaval que provocó que los participantes y el equipo del reality de Mediaset tuvieran que ser evacuados. Además, Miri ha despertado el interés romántico de Alejandro Albalá, quien busca conquistar el corazón de la barcelonesa y arrebatárselo a Juan Felipe Froilán.

La segunda gala dominical de 'Supervivientes All Stars' estuvo marcada por el agotamiento físico de los concursantes, que tras diez días con escasos alimentos tuvieron que afrontar algunas de las pruebas más exigentes del concurso. El esfuerzo les pasó factura, especialmente a Fani Carbajo, que sufrió una aparatosa caída y tuvo que recibir atención médica en plena emisión. Pese a las dificultades, la gala también dejó momentos de estrategia: Noel Bayarri renunció a una suculenta hamburguesa para asegurar un kit de pesca que garantiza sustento a largo plazo para su equipo, mientras que Miri se impuso en la noria infernal frente a Gloria Camila, consiguiendo una recompensa en víveres que finalmente decidió compartir con todos.

Las tensiones también se hicieron sentir en la convivencia. La relación entre Miri y Adara, que había comenzado con complicidad, se fracturó en directo tras una fuerte discusión que dividió a su grupo en bandos enfrentados. En el plató, la tensión no fue menor: Marta Peñate se emocionó hasta las lágrimas por la derrota de Tony Spina en una prueba de recompensa, mientras Oriana Marzoli se reía de la situación.

Sandra Barneda trató de mediar, pero la emoción terminó con un inesperado momento romántico, cuando Peñate confesó que no dudaría en casarse con Tony en Honduras, el mismo lugar que marcó su victoria en la primera edición de All Stars.