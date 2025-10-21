Alfonso Arús recuerda su infancia al comentar el nuevo disco de Rosalía, 'Lux': "Es de mi época"

Rosalía ha puesto fin a una larga época de silencio musical con la presentación de 'Lux', su nuevo disco, que llegará al mercado el próximo 7 de noviembre. La cantante española revolucionó en la tarde de ayer las calles madrileñas y congregó a centenares de fans en Callao. Una presentación que no estuvo exenta de polémica, debido a que TikTok cortó en el streaming de Rosalía debido a sus prácticas dentro del coche, ya que según la red social, la joven de 33 años conducía de forma imprudente y fumaba en el interior del vehículo. Todo el acto ha sido comentado esta mañana en 'Aruser@'s, el magacín matinal de laSexta liderado por Alfonso Arús, que no dudó en espetar ante sus compañeros que el nuevo disco de Rosalía le recuerda a su infancia, ya que 'Lux' da nombre a unos jabones británicos, que siguen en el mercado hoy en día y que ha sido publicitados por grandes estrellas de la cultura popular como son Jennifer López, Anne Hathaway, Marilyn Monroe o Rita Hayworth entre otras grandes actrices y cantantes.

Así será 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

'Lux', el nuevo álbum de Rosalía que verá la luz el 7 de noviembre de 2025, promete ser su proyecto más ambicioso y conceptual hasta la fecha. Tras el fenómeno de 'Motomami', la artista catalana regresa con una propuesta que explora la espiritualidad, la luz y la introspección, tanto en lo sonoro como en lo visual. El título, que significa “luz” en latín, inspira una estética de pureza y misticismo, reflejada en las imágenes promocionales donde Rosalía aparece con un aire casi monástico. Musicalmente, se anticipa una fusión de elementos sinfónicos, electrónicos y flamencos, dividida en cuatro movimientos que narran un viaje emocional. Entre las posibles colaboraciones destacan Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, consolidando su sello entre la tradición y la experimentación global. La campaña de presentación ha sido internacional, con anuncios en Times Square y la Plaza del Callao, y un directo en TikTok que generó polémica. Con 'Lux', Rosalía busca reafirmarse como una de las artistas más innovadoras y arriesgadas del panorama musical contemporáneo.