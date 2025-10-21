Acceso

Televisión Programas

Actualidad

Alfonso Arús recuerda su infancia al comentar el nuevo disco de Rosalía, 'Lux': "Es de mi época"

El presentador de laSexta analizó la presentación del nuevo trabajo de la cantante española, cuyo directo en TikTok tuvo que ser detenido debido a que Rosalía fumaba y conducía de forma temeraria durante gran parte de la emisión

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). La cantante catalana Rosalía ha aparecido en la plaza de Callao de Madrid por sorpresa para anunciar su cuarto álbum de estudio se llamará ‘Lux’ que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de ‘Motomami’ en 2022. Esto se ha producido después que aparecieran en redes varias imágenes de un anuncio en Times Square de Nueva Yo...
Rosalía presenta por sorpresa su nuevo disco ‘Lux’ en CallaoCarlos LujánEuropa Press
Javier Corpas
Madrid Creada:
Última actualización:

Rosalía ha puesto fin a una larga época de silencio musical con la presentación de 'Lux', su nuevo disco, que llegará al mercado el próximo 7 de noviembre. La cantante española revolucionó en la tarde de ayer las calles madrileñas y congregó a centenares de fans en Callao. Una presentación que no estuvo exenta de polémica, debido a que TikTok cortó en el streaming de Rosalía debido a sus prácticas dentro del coche, ya que según la red social, la joven de 33 años conducía de forma imprudente y fumaba en el interior del vehículo. Todo el acto ha sido comentado esta mañana en 'Aruser@'s, el magacín matinal de laSexta liderado por Alfonso Arús, que no dudó en espetar ante sus compañeros que el nuevo disco de Rosalía le recuerda a su infancia, ya que 'Lux' da nombre a unos jabones británicos, que siguen en el mercado hoy en día y que ha sido publicitados por grandes estrellas de la cultura popular como son Jennifer López, Anne Hathaway, Marilyn Monroe o Rita Hayworth entre otras grandes actrices y cantantes.

Así será 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

'Lux', el nuevo álbum de Rosalía que verá la luz el 7 de noviembre de 2025, promete ser su proyecto más ambicioso y conceptual hasta la fecha. Tras el fenómeno de 'Motomami', la artista catalana regresa con una propuesta que explora la espiritualidad, la luz y la introspección, tanto en lo sonoro como en lo visual. El título, que significa “luz” en latín, inspira una estética de pureza y misticismo, reflejada en las imágenes promocionales donde Rosalía aparece con un aire casi monástico. Musicalmente, se anticipa una fusión de elementos sinfónicos, electrónicos y flamencos, dividida en cuatro movimientos que narran un viaje emocional. Entre las posibles colaboraciones destacan Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, consolidando su sello entre la tradición y la experimentación global. La campaña de presentación ha sido internacional, con anuncios en Times Square y la Plaza del Callao, y un directo en TikTok que generó polémica. Con 'Lux', Rosalía busca reafirmarse como una de las artistas más innovadoras y arriesgadas del panorama musical contemporáneo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas