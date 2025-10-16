Alfonso Arús toma partido en la "guerra" entre Andy y Lucas y Amaia Montero y Leire Martínez: "Voy a mojarme"

El mes de octubre está siendo sinónimo de anuncios transcendentales en lo que a música se refiere. Tanto en la calle como en los programas de televisión no se habla de otra cosa. El último concierto de Andy y Lucas y el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh han poblado todos los titulares, pero también han dividido a la sociedad entre quienes defienden la actitud de Lucas y los que le dan la razón a Andy. Y lo mismo ocurre con las vocalistas del grupo musical originario de San Sebastián.

En esta "guerra" que se ha creado, el presentador de 'Aruser@s' no ha querido ser menos y, después de comentar en directo el anuncio oficial de la banda española, Alfonso Arús ha decidido tomar partido por uno de los bandos, a sabiendas de que se iba a meter en un jardín dijese lo que dijese.

"Voy a mojarme y sé que no debería, pero yo en la guerra Andy y Lucas, soy de Andy", ha asegurado sin dar más explicaciones. En 2023, el dúo musical formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez anunció su gira de despedida de los escenarios durante una entrevista en 'El Hormiguero', debido a los problemas de salud de Lucas, que padecía una cardiopatía isquémica.

Así, el pasado 10 de octubre, ambos cerraron una etapa de más de 20 años con un concierto en el Palacio de Vistalegre. Pero, entre medias, algunas declaraciones de Lucas revelaron la tensión que existía entre los dos, después de contar en una entrevista que era él quien decidió hacerse cargo de la parte económica porque su compañero no "tiene esa disciplina".

Y el último concierto celebrado el pasado viernes en Madrid puso en evidencia la distancia entre los dos artistas, donde se vivieron escenas en las que Lucas adquiría todo el protagonismo y Andy permanecía en segundo plano, alejado de su compañero.

Aunque la sorpresa llegaría unas horas después de su última actuación, cuando Andy emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando la ruptura del grupo y el comienzo de su carrera en solitario, con un sencillo que lanzará antes de Navidad.

En cuanto al asunto más actual que concierne a La Oreja de Van Gogh, que un año y un día después de comunicar la salida de Leire Martínez de la banda anunciaba el regreso de su primera vocalista. el presentador del programa matinal de laSexta no se lo ha pensado y ha exclamado: "Soy de Leire, yo soy team Leire".