El alimento prohibido en la alimentación de Manu durante su participación en 'Pasapalabra'

Sintonizar todas las tardes 'Pasapalabra' en Antena 3 es vivir en directo historia de la televisión española. El programa tiene en sus filas al concursante más longevo, la concursante mujer con más participaciones y el rosco más alto de la historia del concurso líder de la televisión española. Manu y Rosa protagonizaran pronto un momento único en nuestra pantalla, cuando se alcen con el preciado premio del certamen presentado por Roberto Leal, aunque un reciente anuncio emitido por Atresmedia indica que será la gallega quien finalmente se haga con un bote millonario de 2.542.000 euros. A pesar de todos los focos apuntan a Rosa, Manu sigue peleando tarde tras tarde en el concurso vespertino líder de la televisión en España, y tras confesar su pasión por el ciclismo, el joven madrileño ha revelado un alimento prohibido en su alimentación debido a que le produce alergia.

Manu revela el alimento prohibido que no puede disfrutar pese a su éxito en 'Pasapalabra'

Durante una de las últimas entregas de Pasapalabra, Roberto Leal aprovechó para bromear con Manu sobre el dinero que ya acumula en el concurso y el que podría llevarse si consigue hacerse con un bote que ronda los 2,5 millones de euros. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el presentador le preguntó cuántas mariscadas le habían pedido ya familiares y amigos. Manu sorprendió a todos al reconocer que, aunque las propuestas no le faltan, él no puede participar en ninguna porque es alérgico al marisco. Entre risas, explicó que, si le invitan, tendría que asistir "de espectador", ya que ese alimento está completamente prohibido para él. Leal, divertido con la situación, le ofreció una solución improvisada: que el resto disfrute del marisco mientras él se pide "un filetito". El momento desveló una curiosidad más sobre el concursante madrileño, que continúa sumando récords en el programa mientras su historia personal sigue despertando el interés de espectadores y del propio presentador.

Fiesta del marisco. Turismo Rías Baixas

Según estudios recientes, la alergia a los mariscos afecta aproximadamente entre un 0,5 % y un 2,5 % de la población general. Entre los adultos con alergias alimentarias en España, los mariscos representan en torno al 14,8 % de los casos.

El director de 'Pasapalabra' justifica la polémica de anunciar el bote antes de que se gane

El director de 'Pasapalabra', Miguel Aparicio, ha explicado en una entrevista concedida a Bluper los motivos por los que el programa decidió hace años perder parte del llamado "efecto sorpresa" del bote anunciando con antelación su inminente resolución en Antena 3. Aparicio reconoce que el equipo se opuso al principio a esta estrategia porque "queríamos premiar a ese espectador fiel que está pendiente cada día", pero admite que "estamos haciendo televisión, y cuanta más gente, mejor". El responsable del concurso también ha revelado el enorme trabajo que hay detrás de cada rosco, que define como "verdaderas filigranas", elaboradas por cinco guionistas que diseñan 50 definiciones diarias equilibradas en dificultad. Además, asegura que cuando empiezan a "calentar" el bote se percibe de inmediato la subida de audiencia, y confiesa su gran deseo: "Que se alineen los astros y alguien consiga responder las 25 definiciones".

Así se hace el rosco de 'Pasapalabra': secretos, preparación y curiosidades del reto más famoso de la televisión

La elaboración corre a cargo de 4 guionistas, que se encargan de elaborar las 50 preguntas del día (ya que hay dos roscos en cada programa). Este equipo no actúa en solitario, ya que dentro de la elaboración del formato también participan un coordinador de guion, una lingüista y todo el equipo de dirección, que se encargan de revisar todas las preguntas que se plantean. Al haber dos roscos, este equipo de trabajo busca equilibrio para ambos tengan el mismo nivel de dificultad, todo se cuida al milímetro, incluso la longitud de las palabras. En cuanto a la elección de las palabras, los guionistas tienen libertad absoluta, tomando de referencia el Diccionario de la RAE y el de María Moliner, incluyendo dentro del rosco sustantivos, adjetivos, verbos e incluso contenido enciclopédico, como nombres propios o de títulos, ya sea teatro, cine o televisión, sumado a preguntas geográficas o científicas, para obtener un rosco variado para poner a prueba a sus concursantes de lunes a viernes.