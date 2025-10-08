Ana Mena presenta en primicia su nueva canción, 'Lárgate', en 'El Hormiguero'

Llegamos al ecuador de la semana y 'El Hormiguero' recibe a la cantante española Ana Mena. La nueva coach de 'La Voz Kids' presenta su nuevo single 'Lárgate', que estará disponible en todas las plataformas este próximo 10 de octubre, además de hablar sobre su exitosa gira, Bellodrama, y su futuro proyecto audiovisual, la película sobre motociclismo 'Ídolos' junto a Óscar Casas.

El programa de las hormigas más célebres de la televisión vivió una noche muy especial en el día de ayer con la visita de Jeremy Allen White, que presentó en el programa líder de la televisión su nuevo proyecto, 'Deliver Me From Nowhere', un drama musical en forma de biopic del legendario compositor, músico y cantante de Nueva Jersey, Bruce Springsteen.

Ana Mena, una de las grandes estrellas de nuestra música

Nacida en Estepona el 25 de febrero de 1997, Ana Mena es una cantante, actriz y modelo española. Su primer reconocimiento llegó en 2006 tras ganar el concurso 'Veo Veo', pero su popularidad aumentó al protagonizar la miniserie 'Marisol, la película' en 2009. En 2016 debutó en la música con el sencillo 'No soy como tú crees' y en 2018 logró éxito internacional con la canción 'D'estate non vale' junto a Fred de Palma, consolidando su carrera. Ha lanzado dos álbumes: "Index" en 2018 y "Bellodrama" en 2023. Además, ha participado en series como 'Supercharly' y 'Vive cantando', y en películas como 'La piel que habito' y 'Viaje al cuarto de una madre'. Su sencillo "Ahora lloras tú" con CNCO fue un éxito en varios países, y ha colaborado con artistas como Becky G y Rocco Hunt. En Italia ha triunfado con canciones como "Una volta ancora" y "A un passo dalla luna", logrando múltiples discos de platino. También ha participado en festivales como San Remo y programas como 'Idol Kids'. Ana Mena sigue siendo una de las artistas españolas más influyentes en el ámbito del pop y la música urbana.

Resto de invitados confirmados en 'El Hormiguero'

Por último, mañana jueves para cerrar la semana, 'El Hormiguero' recibe a todo un tótem de nuestro cine, José Sacristán. El legendario actor español presenta 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que llega a Madrid en abril de 2026, pero inicia gira en Avilés el próximo 24 de octubre.