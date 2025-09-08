Ana Rosa, incisiva contra Pedro Sánchez en su vuelta a la televisión: "Ha vendido su alma a Puigdemont"

Los editoriales mordaces de Ana Rosa era un sello de identidad en su vuelta a las mañanas de Telecinco tras su aventura vespertina y en esta ocasión la periodista madrileña no ha fallado a sus seguidores, volviendo de las vacaciones de verano más ácida que nunca, con más de tres minutos de monólogo, siendo tajante contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su editorial, Ana Rosa Quintana arrancó recordando que Carlos Alcaraz volvía a ser número uno tras ganar el US Open, para después girar el foco hacia la política con ironía: “8 de septiembre, 9 y 1 minuto de la mañana, Pedro Sánchez sigue en Moncloa”. Describió un Gobierno que retoma una legislatura “consumida como el rostro del presidente”, al que esperaba encontrar relajado tras el verano, pero al que retrató sin descanso, a pesar de haber estado blindado en el Palacio de la Mareta. Con sarcasmo, evocó la imagen de Sánchez en un Peugeot acompañado por tres imputados y señaló que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a mostrar una realidad demacrada. Para ella, el pacto de Estado que reclama es una contradicción, porque “ha vendido su alma a Puigdemont”, y el curso político comenzó con “pleitesía al fugado de Waterloo”. Comparó a España con un país de las maravillas donde los trenes llegan tarde durante años y donde se acusa a los jueces de hacer política. Criticó la apertura del curso judicial encabezada por un fiscal general procesado, a lo que calificó de “broma pesada” contra la judicatura. Siguió con los presupuestos, a los que definió como un “vampiro” que chupa sangre para favorecer a Cataluña. Tiró de metáfora clásica al decir que Sánchez, como Narciso, ha pasado de la belleza a la desolación, mientras sus socios son un espejismo y la corrupción se sienta a su mesa. Recordó que por menos llamó indecente a Rajoy y cerró advirtiendo: menos pataletas y más papeletas, aunque reconoció con ironía que “hoy, por primera vez, Sánchez empieza a su hora”, iniciaba con dureza Ana Rosa Quintana su vigesimoprimera temporada.