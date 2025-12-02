Ana Rosa Quintana apunta directamente a Pedro Sánchez por las tramas que cercan al Gobierno

Ana Rosa Quintana ha vuelto a centrar su duro editorial de este 2 de diciembre en Pedro Sánchez durante la apertura de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco. La presentadora ha advertido de que la sucesión de informaciones que señalan al Ejecutivo lo sitúan cada vez más cerca de distintas presuntas tramas de corrupción. En su alegato, ha mencionado los mensajes intercambiados entre Sánchez y José Luis Ábalos, así como las declaraciones que implicarían a su entorno en asuntos como la supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, además de otras reuniones y filtraciones que afectarían directamente al presidente.

Ana Rosa Quintana ha subrayado también la situación política del Gobierno, asegurando que Sánchez se ve abocado a gobernar sin apoyo parlamentario efectivo, y cuestionando el futuro de su agenda legislativa. En su monólogo, ha ironizado sobre la supuesta caída en desgracia de quienes formaron parte de su núcleo de confianza y ha apuntado a un intento del Ejecutivo de apartar a quienes aportan pruebas en las investigaciones. Además, ha recordado el contexto social que atraviesa el país, citando datos de Eurostat sobre la dificultad de muchos hogares para afrontar el invierno, mientras, según sus palabras, el foco político sigue centrado en la supervivencia del propio presidente.