Ana Rosa Quintana "hunde" a Pedro Sánchez en el editorial más duro hasta la fecha: "Usa un buque de guerra como cortina de humo"

De lunes a viernes, a partir de las 9:00, Ana Rosa Quintana inicia con un monólogo demoledor el magacín matinal que lleva su nombre. En esta ocasión, el editorial de la maestra de ceremonias de Telecinco ha sido el más duro hasta la fecha, desde que regresará el 3 de febrero a las mañanas de la cadena principal del grupo Mediaset. Ana Rosa ha jugado a hundir la flota de Pedro Sánchez, dejando al presidente del Gobierno de España"tocado y hundido", tras repasar las últimas noticias relacionadas con el líder socialista, utilizando además de los juegos de mesa, referencias a la cultura popular como las canciones de Camela o el artista canario Quevedo a la hora de analizar la actualidad política de nuestro país.

"Capitán" Sánchez

Ana Rosa Quintana decidió repasar la actualidad con una crítica a la última decisión del líder del ejecutivo, que ha decidido mandar el buque militar Furor para escoltar a la flotilla rumbo a Gaza. Con su habitual ironía, comparó a Pedro Sánchez con un "capitán" que dirige el timón y subrayó la paradoja de que un presidente que se define pacifista opte por desplegar un navío armado con cañones israelíes, ametralladoras y un helicóptero. "No es un buque escuela, es un buque niñera", sentenció la periodista, cuestionando el giro político de formaciones como Podemos y Sumar, a quienes reprochó haber pasado de proclamar el "No a la guerra" a presumir de iniciativas militares. Quintana advirtió de la tensión que podría derivar si el barco entra en aguas conflictivas y lanzó una pregunta incómoda: "¿Qué órdenes tienen nuestros militares? ¿Responderán o cantarán 'Imagine' durante la puesta de sol?".

En su cierre, Quintana endureció aún más el tono al vincular el despliegue militar con el contexto judicial que rodea al presidente del Gobierno. Recordó que mientras Sánchez ordena escoltas armadas en el Mediterráneo, la Guardia Civil en el Estrecho combate al narcotráfico con zodiacs de goma. Y añadió que el anuncio de la misión coincidió con la noticia de que la mujer del presidente será juzgada por un jurado y que su hermano se sentará en el banquillo. "¿Está usando al Ejército como cortina de humo?", cuestionó. La periodista ironizó también sobre la resistencia política de Sánchez, asegurando que busca perpetuarse en el poder “hasta 2031 y más allá”, mientras desde su partido corean un "Pedro quédate" al estilo Quevedo. Con esta editorial, Ana Rosa volvió a colocar sobre la mesa la mezcla de política exterior, estrategia mediática y crisis judicial que rodea al Ejecutivo.