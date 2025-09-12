Ana Rosa Quintana ironiza sobre la fiabilidad del CIS de Tezanos: "Si hubiera cónclave, Pedro Sánchez sería Papa"

Ana Rosa Quintana abrió la mañana del viernes 12 de septiembre en 'El Programa de Ana Rosa' con uno de sus editoriales más incisivos, en el que apuntó directamente a las debilidades del Gobierno de Pedro Sánchez. "Buenos días. Tres amenazas apuntan al Gobierno", arrancó la periodista, señalando en primer lugar la tensión con Israel, que ha acusado al presidente de "amenaza genocida". Con ironía, Quintana subrayó: "En realidad, España no tiene ni pistolas. Las que compraron para la Guardia Civil solo funcionaban con munición israelí". En su repaso también incluyó los documentos en el extranjero de Víctor de Aldama, que según La Razón podrían salpicar a miembros relevantes del PSOE. "¿No deberían llevar esos documentos a la Fiscalía, como hizo Leire con su pen drive?", se preguntó la presentadora. La tercera amenaza, dijo, proviene de Yolanda Díaz, quien habría lanzado un "torpedo" contra Junts en plena negociación de presupuestos, acusándolos de "chantaje" y complicando la estabilidad de Moncloa.

La comunicadora continuó con una metáfora cargada de sátira: "Tras los disparos de Díaz han pasado de ser los pistoleros de Los 7 magníficos, a convertirse en Los 7 enanitos de Blancanieves". Según su análisis, Junts pasó de ser clave en el bloque progresista a convertirse en el gran obstáculo para Sánchez. La propia Quintana añadió que "solo dicen la verdad los niños, los borrachos y Yolanda Díaz cuando está muy enfadada", apuntando que la vicepresidenta segunda habría exteriorizado lo que en privado se piensa en el Gobierno: que llevan años cediendo a "chantajes" pagados con amnistías y concesiones. Cerró su intervención con un dardo al CIS: "Precisamente el último sondeo de Tezanos señala que Sánchez sería el nuevo Papa de Roma, con nueve puntos sobre el siguiente. Con este sondeo no entiendo por qué el presidente no convoca ya elecciones", finalizó así la maestra de ceremonias de las mañanas de Telecinco.