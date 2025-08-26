Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre el hundimiento de Telecinco y elogia a Pablo Motos

Telecinco no está pasando por su mejor etapa y en agosto ha pegado un gran bajón en términos de audiencias, promediando un 7,9% de cuota de pantalla. Sin ir más lejos, en la penúltima semana del mes ha registrado su peor dato en tres décadas de vida y uno de sus rostros más conocidos ha sido tajante sobre los motivos del fracaso de la cadena.

Ana Rosa Quintana, periodista y presidenta de Unicorn Content, una de las productoras ligadas a Mediaset que controla el 30% de sus acciones; ha comentado en una entrevista con 'El Mundo' que este 2025, cuando Telecinco celebra su 35 aniversario, ha sido "un año de cambios".

Preguntada por si el adiós a 'Sálvame' es lo que sigue lastrando a la cadena, la presentadora de televisión opina que ese no es el problema sino "la marcha de 'Pasapalabra', de Pablo Motos y la pérdida de algunos programas emblemáticos".

"Supongo que se hizo por motivos económicos, pero es lo que ha perjudicado a la cadena. Tenemos un problema de los informativos precisamente por todo eso. Cuando teníamos 'Pasapalabra', el informativo lo lideraba Pedro Piqueras", ha continuado.

Y entre la eterna pregunta de quién lo ha hecho mejor, si el presentador de 'El Hormiguero' o su homónimo en 'La Revuelta', rompe una lanza a favor de Pablo Motos: "Se ve con las audiencias. Ha sabido aguantar el tirón, no moverse, no cambiar su formato y, al final, ha ganado".

Regreso a las mañanas

El nuevo curso televisivo supone para Telecinco una nueva oportunidad para remontar sus datos en audiencias y, durante las últimas semanas, ha estado ultimando su estrategia, que se ha traducido en darle un espacio más amplio en las mañanas a la maestra de ceremonias de 'El programa de Ana Rosa'.

El próximo 8 de septiembre desde las 9:00 horas, el magacín matinal aumentará su presencia hasta las 13:30 horas, momento en el que dará paso a 'Vamos a ver' de Patricia Pardo, que se quedará sola al frente del formato tras el salto a las tardes de Joaquín Prat con 'El tiempo justo'.

Unas tardes que la propia Quintana experimentó de la mano de 'TardeAR' durante una breve etapa, desde 2023 hasta el pasado mes de enero, pero donde no se sentía cómoda: "Yo me fui a la tarde porque mi cadena me lo pidió. Pero es verdad que a mí lo que me gusta es la información política. Volver a las mañanas con todo lo que está ocurriendo, pues ha sido casi un regalo".

"Yo me mordía las uñas con todo lo que estaba pasando y con que yo no lo podía contar por las tardes. Me han criticado muchísimo, me han llamado de todo, pero es que resulta que ahora se están cumpliendo muchas de las cosas que yo dije con mucha valentía", ha expresado en la entrevista con el periódico de tirada nacional.