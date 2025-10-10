Ana Rosa Quintana resalta la "depravación más fuerte del PSOE": Numerar a las mujeres, como si fueran objetos

Ana Rosa Quintana ha iniciado el último programa de la semana con su ya habitual editorial satírico, aunque en esta ocasión, la maestra de ceremonias de las mañanas de Telecinco no ha tenido ningún reparo a la hora de señalar la "depravación más fuerte del PSOE" en torno a los presuntos casos de corrupción que rodean el partido liderado por Pedro Sánchez: numerar a las mujeres, como si fueran objetos. Una práctica "sangrante" para la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que señaló también su rechazo respecto al lenguaje machista que usaba el círculo más cercano al presidente del Gobierno" cuando se trataba de hablar de mujeres.

Ana Rosa Quintana lanzó un duro discurso contra el Gobierno y el PSOE, al que acusó de una gestión económica y moral “incomprensible”. "El Premio Nobel de Economía puede ir a parar al PSOE, porque no se entiende cómo un partido maneja tanto dinero en efectivo", ironizaba la presentadora, visiblemente indignada. Ana Rosa Quintana se refería al último oficio de la UCO, donde se mencionan supuestos pagos en metálico: "Se habla de 4.500 euros solo en restaurantes. ¿De dónde sacaba el PSOE ese dinero en cash para pagar mariscadas? ¿Hay en Ferraz una caja fuerte más grande que la del Banco de España?". Con tono crítico, se preguntó también por "el origen de ese dinero y los cientos de tickets para justificar esos pagos". La periodista subió aún más el tono al calificar de "lo más sangrante" el lenguaje machista que, según ella, utilizaba el círculo cercano al presidente del Gobierno. "Ábalos hablaba con Koldo de pastillas azules, de polvos, de chistorras, de lechugas y de folios. Y no nos tomen por tontos: no se habla de embutido en sentido literal ni de impresoras con tóner", denunciaba con dureza. Ana Rosa Quintana cerró su intervención refiriéndose a los mensajes revelados en la investigación: "Hablar de pagar pulseras ‘a la puta’ y numerar a mujeres como objetos es repugnante. La depravación moral es total. Y lo peor es que se pagaba todo con sobres del PSOE". Con este alegato, la comunicadora dejó clara su indignación ante lo que considera un escándalo “difícil de justificar”.