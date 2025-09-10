Ana Rosa Quintana señala la inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez: "Se avecina otra derrota con la votación de la reducción de la jornada laboral"

Ana Rosa Quintana ha comenzado la mañana en 'El Programa de Ana Rosa' con su ya habitual editorial cargado de reproches hacia Pedro Sánchez, al que definió como protagonista de un “día horribilis” por los múltiples frentes abiertos en Moncloa. La periodista subrayó como el más doloroso el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente, y a su asesora Cristina Álvarez, citadas en los juzgados ante un posible procesamiento por malversación. “En uno de los mails de la causa, Cristina Álvarez escribe esto a una empresa: 'Me dice Begoña que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra'. Traducción: una asesora de Moncloa pidiendo pasta para la cátedra de la mujer del presidente”, denunció la comunicadora. Para Ana Rosa Quintana, este caso erosiona directamente la credibilidad de Sánchez en un momento político crítico, al tiempo que en el Congreso se avecina otra derrota con la votación de la reducción de la jornada laboral, iniciativa que, recordó, “la ministra de Trabajo afronta con poesía aludiendo al viento, aunque esta derrota va a provocar un huracán”. Ana Rosa ironizó sobre la paradoja de ver a Yolanda Díaz pedir movilizaciones sindicales contra su propio Ejecutivo: “¿Contra quién? ¿Contra el Gobierno del que forma parte o contra Junts, en Waterloo?”.

El editorial avanzó después hacia otro de los asuntos que, en opinión de la periodista, compromete seriamente al presidente: las revelaciones en torno al “fuego amigo” dentro del PSOE. Ana Rosa recuperó las acusaciones de Leire Díez, quien aseguró que Óscar López y Antonio Hernando investigaron el negocio de las saunas del suegro de Sánchez para usarlo en su contra en las primarias de 2017. “Rebelión en las saunas”, lo tituló con ironía. Pero la pieza más dura de su discurso llegó con las críticas al fiscal general García Ortiz, al que recordó como “la mano que mece la fiscalía” y que ahora se sienta en el banquillo por revelación de secretos. “Va a ocurrir algo inédito en el mundo occidental. El representante del Estado, encargado de defender la justicia, va a estar sentado ahí. Es como juzgar a la dama de la justicia por trucar la balanza y quitarse la venda”, afirmó. Quintana añadió con sarcasmo: “Para que luego diga Sánchez que los que hacen política son los jueces”. La presentadora cuestionó que el Gobierno siga sosteniendo al fiscal y zanjó con una frase lapidaria: “El fiscal no dimite porque el Gobierno no le deja y porque hay un vacío legal. Para que luego digan que en el PSOE no hay banquillo”, finalizó de forma tajante la periodista de Telecinco antes de dar paso a la sesión de control al Gobierno por parte del Congreso de los Diputados.