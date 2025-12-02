Ángel Llàcer vuelve a 'Operación Triunfo' por un día y los concursantes de 'OT 2025' no saben quién es: "Fui una persona muy importante"

El televisivo Àngel Llàcer es uno de los rostros con los que cualquier seguidor de 'Operación Triunfo' (OT) con cierta edad identifica el formato musical que actualmente emite Amazon Prime Video. Sus años en la Academia como docente y director aún son recordados y este martes ha sido el invitado especial del programa.

El que fuera el primer profesor de interpretación en las dos primeras ediciones del concurso de canto producido por Gestmusic y estuviera presente en la cuarta, sexta y séptima temporada, ha acudido al habitual repaso de la gala del día anterior, donde Manu Guix y Noemí Galera valoran las últimas actuaciones de los concursantes y les sugieren aspectos a mejorar.

La decisión de llamar a una persona ajena a la presente edición, pero que conoce el formato y ha continuado en otros programas como 'Tu cara me suena' enseñando técnicas vocales y de actuación, ha sido una acción bastante aplaudida en redes sociales.

La inesperada visita ha dejado boquiabiertos a los seis "triunfitos" que han llegado hasta la recta final del programa y que se preguntaban "qué está pasando". Todo ello en una mañana en la que Guillo Rist y Tinho ya saben que les quedan seis días para convencer al público de que uno de ellos es el más indicado para ser el quinto finalista y acompañar a Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano en la final del 15 de diciembre.

"Soy Àngel", se ha presentado el actor y director teatral, consciente de que, debido a su edad, no le conocerían y admitiendo que es "de una generación que no sabéis ni quién soy". "Yo fui una persona muy importante en la Academia, hace mucho tiempo", ha recalcado.

Ante las miradas de desconocimiento, Llàcer ha continuado exponiendo su amplio currículum: "He trabajado siempre con Manu, hacemos muchos musicales y muchas cosas, desde hace casi 30 años y con Noemí la conozco muchísimo porque empezamos 'Operación Triunfo' aquí, todos juntos".

Para después explicar el motivo que le había llevado a aparecer este martes junto a la actual directora de la Academia y el profesor más veterano, admitiendo que hasta este lunes no había seguido nada del concurso musical: "Ellos dos, que tienen mucha confianza en mí, porque yo soy una persona muy activa en el mundo profesional artístico, me dijeron vamos a hacer un ejercicio muy interesante".

Dicho ejercicio consistía en que el presentador de televisión viera la gala 11 de 'OT 2025' para ir al día siguiente al repaso de gala y valorar lo que vio sobre el escenario, según su visión "limpia" y "cero contaminada", porque no sabe quiénes son y cómo ha sido su paso por el programa.

Comentarios de la gala 11

Tras esta presentación, Llàcer ha entrado de lleno en la dinámica de la Academia y ha ido detallando uno a uno cómo fueron sus actuaciones. A Guillo, nominado por tercera semana consecutiva, le ha comentado que su "mayor virtud" es la gestión de su energía y el saber mostrarse "frágil y vulnerable en el escenario", algo que "engancha al espectador". "Como intérprete, te das demasiada importancia frente a la canción que interpretas. Debes ser un medio para transmitir y no ponerte tanto en el centro", ha seguido aconsejándole.

En cuanto a una de las candidatas a la victoria, Cristina, el primer profesor de la Academia le ha asegurado que tiene "un magnetismo innato", admitiendo que no podía dejar de mirarla y compartiéndole un preciado consejo: "Que te controles menos y que de vez en cuando, te sorprendas a ti misma".

Después ha sido el turno de Tinho, el segundo nominado de la noche: "Tu presencia escénica es impresionante, pero es evidente que ayer te pasó algo e intentaste salvarlo como pudiste. Creo que tienes miedo a mostrarte y que tienes que quererte bien para que el público te quiera. Es arriesgado, lo sé, pero tú lo tienes todo, ahora depende de ti".

Para Guille Toledano también ha tenido buenas palabras: "A ti es imposible no quererte y el público se enamora de ti, debes aprovechar esto como artista. Haces sentir bien a las personas que te ven. Buscas mucho la aprobación de los otros y eso en un escenario es contraproducente. El espectador busca que el artista lo domine y por eso, ahí, te puedes permitir ser un poco más canalla".

Las imágenes han continuado mostrando la actuación de Olivia: "Lo tuyo es carisma en mayúsculas. Como espectador solo puedo rendirme ante tu actuación de ayer. Yo, ayer, solo quería ser tú. Viendo la actuación de ayer, coge tus cosas y vete a una discográfica, ya no pintas nada en la Academia. Estos son los beneficios del trabajo duro que haces cada semana".

Por último, se ha dirigido a Claudia, que no ha podido evitar contener las lágrimas al verse y afirmar que no le gustaba lo que veía. Ante ello, Llàcer le ha dado un valioso consejo: "Aprende de la tristeza del disgusto que tienes ahora. Creo que has visto algo que te toca profundo y no lo estás diciendo".