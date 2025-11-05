De 'Animal' con Luis Zahera a la segunda temporada de 'Poquita fe': todas las nominaciones a los Premios Forqué 2025

El próximo sábado 13 de diciembre el Palacio Municipal IFEMA de Madrid acogerá la 31º edición de los Premios Forqué que premian a las producciones con mayores valores técnicos y artísticos de entre las estrenadas cada año en España. Este miércoles se han dado a conocer las obras y profesionales nominados, entre las que destacan 'Animal', la serie con protagonista Luis Zahera, o la segunda temporada de 'Poquita Fe'. Una edición más, la celebración de la gala de los Premios Forqué marcará el punto de partida para la temporada de premiaciones que se encadenarán en fechas sucesivas.

En las categorías para serie, la segunda temporada de la serie de Movistar Plus+, 'Poquita Fe', encabeza la lista de las series finalistas con tres nominaciones. Esta historia de una pareja desencantada, intentando vivir una vida normal sin dejar que la familia, los amigos y el entorno académico y laboral les compliquen la existencia es candidata a Mejor Serie de Ficción, Mejor Interpretación Femenina en Series para Esperanza Pedreño y Mejor Interpretación Masculina en Series para Raúl Cimas. Ambos consiguieron una nominación al Forqué en 2023 por encarnar este mismo papel en la primera temporada de la producción.

Por otro lado, 'Anatomía de un instante' y 'Animal' continúan, con dos nominaciones cada una, en el podio de nominadas. Tomando como referencia la novela homónima de Javier Cercas, 'Anatomía de un instante' regresa al intento de golpe de estado que España vivió el 23 de febrero de 1981, centrándose en los tres hombres que se mantuvieron en sus asientos dispuestos a salvar el país: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Esta historia, que competirá por coronarse como Mejor Serie de Ficción, cuenta también con una nominación a Mejor Interpretación Masculina en Series para Álvaro Morte, Premio PLATINO en 2020 por su interpretación en la serie La casa de papel.

Idénticas nominaciones a su competidora posee 'Animal', de Víctor García León, una ficción que nos presenta a un desencantado veterinario gallego obligado a dejar de cuidar animales de campo para vender caprichos para mascotas en una tienda boutique que dirige su sobrina, con la que comparte piso. Además de postular a convertirse en la mejor serie, se encuentra nominada a Mejor Interpretación Masculina en Series para Luis Zahera, nominado al mismo galardón en 2022 por su papel en 'Entrevías' y ganador de un Premio PLATINO a Mejor actor de reparto por su trabajo en la cinta 'As bestas'.

Por último, 'Pubertat', aspirante a coronarse como Mejor Serie de Ficción, presenta la denuncia de una agresión sexual en redes sociales poniendo el foco sobre tres adolescentes a los cuales se les consideran los agresores de la víctima. Tabúes y traumas mostrarán el sufrimiento de cada familia al enfrentarse a tales acusaciones, así como al escarnio público.

Listado de nominaciones

Mejor Largometraje de Ficción

'Los domingos'

'Maspalomas'

'Sirât'

'Sorda'

Mejor Serie de Ficción

'Anatomía de un instante'

'Animal'

'Poquita Fe T2'

'Pubertat'

Mejor Interpretación Femenina

Ángela Cervantes ('La Furia')

Miriam Garlo ('Sorda')

Nora Navas ('Mi amiga Eva')

Patricia López Arnaiz ('Los domingos')

Mejor Interpretación Masculina

Alberto San Juan ('La cena')

Álvaro Cervantes ('Sorda')

José Ramón Soroiz ('Maspalomas')

Mario Casas ('Muy lejos').

Mejor Interpretación Femenina en Series de Ficción

Candela Peña ('Furia')

Carolina Yuste ('La canción')

Esperanza Pedreño ('Poquita Fe T2')

Ingrid García-Jonsson ('Superestar')

Mejor Interpretación Masculina en Series de Ficción

Álvaro Morte ('Anatomía de un instante')

Javier Cámara ('Yakarta')

Luis Zahera ('Animal')

Raúl Cimas ('Poquita Fe T2')

Mejor Película Latinoamericana del Año

'Belén'

'La misteriosa mirada del flamenco'

'La ola'

'Papeles'

Mejor Largometraje Documental

'Todos somos Gaza'

'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine'

'Flores para Antonio'

'Tardes de soledad'

Mejor Largometraje de Animación

'Bella'

'Decorado'

'El tesoro de Barracuda'

'La luz de Aisha'

Mejor Cortometraje Cinematográfico

'Ángulo muerto'

'El cuento de una noche de verano'

'Una cabeza en la pared'

Premio al Cine y Educación en Valores