Antena 3 aborda los giros vitales en el especial ‘Volver a empezar’, presentado por Sonsoles Ónega

Antena 3 refuerza su apuesta por los contenidos de carácter social con el estreno de ‘Volver a empezar’, un especial conducido por Sonsoles Ónega que se emitirá este viernes a las 22:00 horas. El espacio se centrará en cómo afrontar los grandes giros de la vida —una jubilación, una separación, la pérdida de la pareja o el síndrome del nido vacío— y en cómo muchas personas logran salir adelante gracias a la resiliencia y las segundas oportunidades.

El programa contará en el plató con 120 personas de público, que serán testigos de los testimonios de nueve protagonistas dispuestos a compartir experiencias personales vinculadas a estos desafíos. Además, un panel de expertos —el gerontólogo Javier Yanguas, la psicóloga Emma Ruiz, la abogada Margaret Hauschild y la periodista de 65 y más Marta Jurado— ofrecerá contexto, herramientas prácticas y claves emocionales para encarar estas etapas vitales.

Producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el especial busca recuperar la esencia del mejor prime time social de la cadena, combinando emoción, debate y soluciones útiles para el espectador.

‘Volver a empezar’ es el cuarto especial vinculado a la iniciativa ‘Hablando en Plata’, con la que Atresmedia combate el edadismo y visibiliza las problemáticas de los mayores de 55 años. Sus anteriores entregas, dedicadas a la mala alimentación en residencias, la exclusión digital y la longevidad saludable, tuvieron una excelente acogida de audiencia.

La iniciativa ‘Hablando en Plata’ ha convertido a Atresmedia en la primera televisión europea en recibir la certificación de AENOR por su compromiso con las personas mayores, y ha sido reconocida con el premio de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Con este nuevo especial, el grupo audiovisual insiste en poner en el centro del debate público los temas que afectan a uno de los colectivos más relevantes de la sociedad española.