Antena 3 pone fecha de estreno al concurso que promete mojar a los famosos

La nueva temporada televisiva comienza cargada de novedades para Antena 3, que ya tiene fecha de estreno para su nuevo concurso en el que los famosos corren el riesgo de acabar mojados. Será el miércoles 3 de septiembre, después de la entrega de 'El Hormiguero' con Arturo Pérez-Reverte, cuando se emita el primer episodio de 'Juego de Pelotas'.

Juanra Bonet cambiará el monasterio de Piedra de 'Traitors España' por la piscina de este nuevo formato producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros que, en su primer programa, contará con rostros conocidos de la televisión y el mundo del espectáculo.

Dos equipos de celebridades se enfrentarán para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio. Los primeros dos grupos serán los formados por los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez y los cantantes Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody.

Así es 'Juego de Pelotas'

El concurso formulará a los equipos todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas. Los integrantes de cada grupo tendrá que estar preparado para responder a cuestiones como conocer qué tipo de nubes existen hasta saber los nombres de todos los hijos de Julio Iglesias, según recoge la nota de prensa.

El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder. Al seleccionar cada categoría, se presentan seis respuestas posibles a cada pregunta, de las cuales solo una es incorrecta. Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta.

Al escuchar "pelotas en juego", las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado, acabando su turno con un gran chapuzón. Las pelotas con las respuestas correctas se frenan antes de golpear al resto de concursantes, que continúan jugando en la siguiente ronda.

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final.

La dinámica de esta última prueba consiste en una única pregunta a elegir entre dos categorías. Uno de los participantes del equipo deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se llevan los 100.000 euros del premio, y si la falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.