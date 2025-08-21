Antena 3 promociona el nuevo proyecto de Sonsoles, que volverá en septiembre por partida doble

Sonsoles Ónega está más preparada que nunca para volver a las tardes de Antena 3 y, al ritmo de 'Grease' y su icónica escena 'Summer Nights', ha comenzado a promocionar la próxima temporada de 'Y Ahora Sonsoles'. Pero este no será su único proyecto y la cadena ya ha hecho ver las primeras imágenes de la periodista en 'Hablando en plata'.

La iniciativa de Atresmedia contra el edadismo volverá con nuevas entregas en el prime time de su principal cadena, cuyas grabaciones se realizaron hace unos meses y para las que Sonsoles se ausentó de su programa vespertino.

"¿Te has sentido solo tras un divorcio, cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No está solo. Nunca es tarde para volver a empezar", se escucha decir a la también escritora en el vídeo promocional de Antena 3, que anuncia el regreso del formato.

Tal y como recoge la nota de prensa de Atresmedia, 'Hablando en Plata' es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a este colectivo y visibilizar sus problemáticas. En tan solo dos años, ha puesto en marcha campañas como 'Gracias', 'Curriculum vital' y 'Contra el edadismo', además de los especiales emitidos en prime time sobre asuntos de especial importancia.

El formato sigue luchando contra el edadismo para poner en valor a los mayores y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversa. La iniciativa tiene tres objetivos claros: liderar un movimiento social de concienciación que permita pasar de una mirada edadista a una realista, poner en valor al colectivo y servir de ayuda a los mayores de 55 años poniendo en el centro del debate los temas que les afectan.