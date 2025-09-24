'Aruser@s' escarmientan al padre de Lamine Yamal tras su comportamiento en la gala del Balón de oro: "Puede truncar su carrera"

Los colaboradores del magacín matinal de laSexta no se han cortado ni un pelo a la hora de valorar negativamente a Mounir Nasroui. El padre de Lamine Yamalha sido objeto de críticas en 'Aruser@s' mientras que el espacio liderado por Alfonso Arús repasaba la última ceremonia del Balón de oro, que finalmente no se adjudicó la estrella del FC Barcelona y la Selección Española. El equipo analizó una publicación de su pareja, la cantante Nicki Nicole, en la que ensalzaba a Lamine Yamal tildándolo de estrella y esto sirvió como pretexto para atizar sin paliativos al padre del futbolista, que salió bastante escaldado de la conversación.

En 'Aruser@s'no pasaron por alto el revuelo mediático que rodea a Lamine Yamal y, en especial, a su entorno más cercano. Alfonso Arús destacó entre bromas la confesión de Nicky Nicole hacia el futbolista, mientras que su compañera Tatiana Arús ironizó sobre la exposición pública de la pareja. Sin embargo, el debate se centró pronto en el padre del jugador, Mounir Nasroui. "A mí lo que me gustaría saber es la opinión del padre de Yamal a ver qué opina de la niña", apuntó el presentador, reflejando la curiosidad de muchos seguidores. La polémica creció cuando el humorista Josejo Sarría criticó duramente al progenitor tras su presencia en la gala del Balón de Oro: "Yo soy Lamine Yamal y voy a la Policía y le pongo una orden de alejamiento". Una sentencia que encendió aún más la conversación en plató. La conclusión más contundente llegó de la mano de Arthur Arús: "El único que puede truncar la carrera de Lamine Yamal es el padre", remarcando la preocupación sobre la influencia paterna en la prometedora trayectoria del joven futbolista.