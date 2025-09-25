Así se hace el rosco de 'Pasapalabra': secretos, preparación y curiosidades del reto más famoso de la televisión

Antena 3 vive cada tarde de lunes a viernes una apasionante lucha dialéctica ente Manu y Rosa, que aspiran por llevarse el ansiado bote de 'Pasapalabra', que ha alcanzado la cifra de 2.164.000 millones de euros. El madrileño y la gallega se lo juegan todo en la prueba final del concurso vespertino líder de la televisión española, el rosco. 25 letras cada una con sus 25 preguntas correspondientes por el maestro de ceremonias, Roberto Leal. ¿Te has preguntado alguna vez como se elabora esta famosa prueba? Atresmedia, a través de un video en su cuenta de TikTok ha revelado todos los secretos de la prueba más icónica de la televisión española.

Así se hace el rosco de 'Pasapalabra'

La elaboración corre a cargo de 4 guionistas, que se encargan de elaborar las 50 preguntas del día (ya que hay dos roscos en cada programa). Este equipo no actúa en solitario, ya que dentro de la elaboración del formato también participan un coordinador de guion, una lingüista y todo el equipo de dirección, que se encargan de revisar todas las preguntas que se plantean. Al haber dos roscos, este equipo de trabajo busca equilibrio para ambos tengan el mismo nivel de dificultad, todo se cuida al milímetro, incluso la longitud de las palabras. En cuanto a la elección de las palabras, los guionistas tienen libertad absoluta, tomando de referencia el Diccionario de la RAE y el de María Moliner, incluyendo dentro del rosco sustantivos, adjetivos, verbos e incluso contenido enciclopédico, como nombres propios o de títulos, ya sea teatro, cine o televisión, sumado a preguntas geográficas o científicas, para obtener un rosco variado para poner a prueba a sus concursantes de lunes a viernes.

Manu se queda cerca de nuevo de conseguir el bote

Manu volvió a rozar el sueño del bote en 'Pasapalabra', donde este miércoles estaban en juego 2.164.000 euros. El madrileño protagonizó una tarde llena de tensión y aciertos, pero un error en la letra M le arrebató la posibilidad de llevarse el millonario premio. Con 143 segundos acumulados, abrió el rosco encadenando siete respuestas correctas que le dieron ventaja frente a su rival, Rosa, que arrancó más dubitativa con 122 segundos y pasó palabra ya en la A. El intercambio fue dejando a Manu con 19 aciertos y medio minuto de tiempo, frente a los 17 de la gallega. Rosa apretó hasta alcanzar los 21 y optó por plantarse, obligando al madrileño a jugárselo todo. Con determinación, llegó a los 23 aciertos, pero el tropiezo en la M le cerró las puertas del bote. Aun así, Manu se llevó la victoria del día, mientras Rosa deberá enfrentarse a La Silla Azul.