Así es 'Mi primera vez', el reality de Disney+ que sigue a un grupo de vírgenes en busca del amor

Mediaset no es el único lugar en el que poder enfrascarse en el mundo de los realities. Las plataformas de streaming como Netflix o Disney+ también han añadido a su amplia oferta programas de telerrealidad y, precisamente, esta última estrenó el pasado 18 de agosto un nuevo programa.

Se trata de 'Are you my first?', en español renombrado como 'Mi primera vez', y destaca por su carácter novedoso, pues sus protagonistas son un grupo de personas vírgenes que se reúnen en un paraíso tropical, precisamente para perder su virginidad. En definitiva, 'La isla de las tentaciones', pero al revés.

Según se desprende de la sinopsis, los concursantes tantearán por primera vez sus posibilidades sin que se les juzgue. Una situación que permite a estos "bombones" disfrutar un viaje tan pasional como sincero lleno de citas románticas, desafíos reveladores y nuevos intereses amorosos dispuestos a encontrar a su media naranja.

Colton Underwood, apodado "el soltero virgen", declaró su homosexualidad en 2021 y es el presentador del programa junto a Kaitlyn Bristowe. Ambos fueron elegidos por su relación personal con temas como la identidad, la vulnerabilidad y la presión mediática sobre la vida sentimental.

A lo largo de 10 episodios, el programa estadounidense muestra citas románticas, desafíos y nuevas historias de amor. Este serie de citas cuenta con 21 solteros de entre 23 y 34 años de edad, que nunca han tenido experiencias sexuales. Algunos por decisión propia, otros por influencias religiosas o personales. Entre las profesiones de los participantes se encuentran la de profesor de baile, fotógrafa, creadora de contenidos, actor de doblaje, piloto comercial y animadora.