Así es Téyou, la nueva concursante favorita de la audiencia de 'OT 2025'

Téyou se ha coronado esta semana como la aspirante favorita de la audiencia tras la Gala 4 de 'OT 2025', sumando 3.000 € como cortesía de ING para su futuro como artista, además de pasar directamente la pasarela de 'Operación Triunfo'. La cántabra, es uno de los perfiles más atractivos de la segunda edición del concurso de Gestmusic bajo el paraguas de Amazon Prime Video y aquí te contamos un poco más sobre la nueva favorita de los telespectadores de 'OT 2025'.

Así es Téyou, polivalente y con experiencia previa con grandes artistas del género urbano

Téyou, una joven cantante de 28 años procedente de Santander, llega a 'Operación Triunfo' con el firme propósito de abrirse camino en el mundo de la música, su gran pasión desde siempre. Para ella, el programa es “un trampolín para brillar en el futuro”. La artista cántabra se identifica especialmente con el tema 'Why Don’t You?' de Cleo Sol, que refleja su esencia creativa, sensible y activista. Además de la música, Téyou cultiva su interés por el cine, una faceta que considera un hobby pero que también le permite expresarse artísticamente. Entre sus curiosidades personales, admite tener varias manías, como tocar su anillo cuando está nerviosa o subir al escenario con el pie derecho. Apasionada y cercana, Téyou colecciona conchas de distintas playas, adora las nectarinas y considera el jueves su día favorito. En redes sociales ya cuenta con más de 80.000 seguidores, reflejo del cariño y la expectación que despierta dentro y fuera de la Academia. Su nombre real es Elena Matateyou García, siendo Téyou un apodo que le pusieron sus amigos como diminutivo del apellido paterno, de origen camerunés.

